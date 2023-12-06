Комнаты для чтения и игровые для детей: беженцы из Украины в Ирландии живут в имении 19 века

Украинским беженцам в Ирландии предоставят жилье в имении 19 века в городе Клара в графстве Оффали. Там разместится 100 человек. Такое намерение местных властей жители города встретили протестами. У входа исторического здания прошла акция.

Об этом говорится в сообщении offalyexpress.ie.

После переписки между местными жителями и Департаментом по делам детей, равенства, инвалидности, интеграции и молодежи, ведомство выпустило официальное сообщение "для представителей общественности и ключевых заинтересованных сторон" о разъяснении ситуации и поддержки убегающих от войны в Украине (получатели временного защиты, BOTPs). После этого протесты завершились.

Дом в Ирландии

Сам дом имеет 58 спален. К услугам украинцев полностью оборудована кухня/столовая с отдельными зонами отдыха, включая гостиную зону, зону с телевизором, детскую игровую зону, комнаты для чтения. В ванных комнатах есть души и туалет. Также есть три санузла, обустроенных для людей с инвалидностью.

Менеджер дома помогает жильцам с обычными запросами. При необходимости на месте можно воспользоваться услугами персонала по уборке и обслуживанию. Там также разместили штатную охрану. Впоследствии присутствие охраны будет уменьшено.

Как пояснили местным жителям, украинцы, которых поселят в историческом здании, оформлены через Украинский транзитный хаб в Сити Вест в Дублине, где они приобрели статус временной защиты. Они получили номер PPS от Департамента социальной защиты и зарегистрировались в Департаменте юстиции.

"Если заявители на временную защиту получат медицинские карточки и номера PPS по прибытии в Citywest, они имеют право искать работу, и многие это сделали, и вносят положительный вклад в местную и национальную экономику, особенно в областях, где есть дефицит рабочих рук", – отметили в ведомстве.

Напомним, Ирландия сейчас принимает беженцев из Украины и оказывает им помощь. Оформлять визу для въезда в страну гражданам Украины не нужно. Получить временную защиту можно непосредственно в аэропорту Дублин.

Тем временем правила въезда в страны ЕС усилятся с 2024 года. Изменения коснутся украинцев и жителей других безвизовых стран – для пересечения границы придется получать специальное разрешение ETIAS. Также нужно будет заполнить специальную анкету, которую должны одобрить.

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