Компании Польши начали конкурировать за украинок: женщины рассказали о приоритетах в выборе работы

В Польше работодатели начали очень конкурировать именно за украинок, потому пытаются улучшить условия сотрудничества. Для женщин же важнейшим фактором при выборе работы в Польше есть комфортная среда и лояльное руководство.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитическим центром международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Согласно опросу, в котором приняли участие 1380 женщин в Украине и столько же в Польше, официальное трудоустройство респонденток в соседней стране интересует больше – 20% против 16% в Украине. А социальное страхование меньше: 6% в Украине против 9% в Польше.

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Еще 24% респонденток считают самым влиятельным фактором выбора работы на Родине – высокую заработную плату. В то же время большой заработок меньше интересует украинок в Польше, по крайней мере, этот пункт назвали 18% женщин.

По данным опроса, 22% украинок ответили, что в Польше их больше всего интересует комфортная среда и лояльное руководство. В то же время в Украине только 18% опрошенных озабочены лояльным шефом и коллегами.

Еще 9% украинок считают преимуществом удобное месторасположение работы в Польше, в то время как в Украине это волнует всего 3%.

А ведь почти одинаково важны для женщин и в Польше, и в Украине возможность карьерного роста и саморазвития и гибкий график работы. Эти пункты считают важными 9% опрошенных в Украине и в Польше – 8%.

Интересно, что за "наличие длительного отпуска" и "возможность командировок" проголосовало 0% украинок в двух государствах среди всех опрошенных.

В агентстве пояснили, что факторы выбора работы для украинок на территории Украины и в Польше отличаются по незнанию языка и как следствие сложность найти работу по специальности. Однако 52% украинцев в Польше уже учат язык для овладения профильной работой.

"В Польше находится более 1 миллиона украинских беженцев, 71% удерживают себя самостоятельно, подавляющая часть из них – женщины. С 24 февраля мы трудоустроили в Польше более 20 тыс. женщин. Польские работодатели очень конкурируют именно за украинок, поэтому постоянно пытаются улучшить условия сотрудничества. Чтобы помочь руководителям компаний реагировать на приоритеты украинок, мы исследовали факторы, которые влияют на выбор наших женщин относительно места работы", – говорит Анна Джоболда, директор по рекрутации Gremi Personal.

В международном агентстве говорят, что такие ответы присущи в основном для украинцев. Ведь трудоустраивая граждан других стран, эти факторы значительно важнее.

Комфортная среда на работе – важнейший фактор для украинок в Польше, а для женщин в Украине – большая зарплата / Фото: Gremi Personal

Опрос проводился в течение первых двух недель января 2023 года методом электронного анкетирования.

Напомним, в Польше в десять раз вырос спрос на работников со специализированным образованием и знанием украинского языка. Такая тенденция прежде всего связана с открытием украинских компаний или их филиалов за рубежом.

Впрочем, все еще 61% украинских беженцев в Польше все еще остаются без работы. Трудоустроиться им не удается из-за недостаточного знания польского языка, отсутствия предложений, соответствующих их квалификации, а также отсутствия предложений с частичной занятостью.

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