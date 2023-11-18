Компания Apple полностью прекращает работу с соцсетью X из-за скандального заявления Маска

Бизнесмен поддержал антисемитский пост одного из пользователей сети.
Компания Apple приняла решение прекратить любое сотрудничество с социальной сетью X (Twitter) из-за скандального заявления ее владельца Илона Маска.
Об этом информирует Axios.
Руководство компании приняло соответствующее решение после того, как владелец сети Илона Маска поддержал антисемитскую публикацию одного из пользователей.
Пользователь сети написал, что "еврейские сообщества продвигают по отношению к белым людям ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить по отношению к себе", на что Маск в комментарии ответил: “вы сказали настоящую правду”.
Отметим, что данное высказывание Маска вызвало большой резонанс, в частности его прокомментировали в Белом доме.
"Неприемлемо повторять отвратительную ложь, стоящую за роковым актом антисемитизма в американской истории, в любое время, не говоря уже о месяце после смертельного дня для еврейского народа со времен Холокоста", — заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс.
Напомним, ранее сообщалось, что скандальный бизнесмен Илон Маск сделал заявление о президенте Владимире Зеленском и упомянул о главнокомандующем Валерии Залужном.
Кроме того, мы ранее информировали, что Илон Маск посоветовал Владимиру Зеленскому отказаться от контрнаступления и согласиться на мирные переговоры с российским диктатором Путиным.
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