Компания Apple полностью прекращает работу с соцсетью X из-за скандального заявления Маска

Бизнесмен поддержал антисемитский пост одного из пользователей сети.

Компания Apple приняла решение прекратить любое сотрудничество с социальной сетью X (Twitter) из-за скандального заявления ее владельца Илона Маска.

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Об этом информирует Axios.

Руководство компании приняло соответствующее решение после того, как владелец сети Илона Маска поддержал антисемитскую публикацию одного из пользователей.

Пользователь сети написал, что "еврейские сообщества продвигают по отношению к белым людям ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить по отношению к себе", на что Маск в комментарии ответил: “вы сказали настоящую правду”.

Отметим, что данное высказывание Маска вызвало большой резонанс, в частности его прокомментировали в Белом доме.

"Неприемлемо повторять отвратительную ложь, стоящую за роковым актом антисемитизма в американской истории, в любое время, не говоря уже о месяце после смертельного дня для еврейского народа со времен Холокоста", — заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

Напомним, ранее сообщалось, что скандальный бизнесмен Илон Маск сделал заявление о президенте Владимире Зеленском и упомянул о главнокомандующем Валерии Залужном.

Кроме того, мы ранее информировали, что Илон Маск посоветовал Владимиру Зеленскому отказаться от контрнаступления и согласиться на мирные переговоры с российским диктатором Путиным.

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