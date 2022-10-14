Компания Danone решила уйти из России только после восьми месяцев полномасштабной войны РФ в Украине

В компании Danone после такого решения о войне в Украине даже не упомянули.

Французская группа Danone спустя почти 8 месяцев полномасштабной войны России против Украины заявила о планах продать свой бизнес в РФ. С марта компания отказывалась уходить с российского рынка, оправдывая это решение "обеспечением базовых потребностей местного населения".

Об этом говорится в заявлении Danone.

"Danone сегодня (14 октября – ред.) объявляет о решении инициировать процесс передачи фактического контроля своего бизнеса за молочной и растительной продукцией в России", – говорится в сообщении.

Компания считает такое решение "лучшим вариантом для обеспечения долгосрочной непрерывности местного бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров". При этом у Danone и словом не обмолвились о полномасштабной войне России против Украины.

Собственные потери от такого решения Danone предварительно оценили в 1 млрд евро. За первые девять месяцев 2022 года на бизнес в России приходилось около 5% чистых продаж компании.

Следует отметить, что компания Danone работала в РФ в течение 30 лет. Помимо одноименного бренда, компании также принадлежат торговые марки "Простоквашино", "Активиа", Actimel, "Растишка", "Тема", Danissimo и другие.

Напомним, с начала войны Российской Федерации на территории Украины сотни мировых компаний перестали сотрудничать со страной, ее гражданами или вообще ушли с российского рынка. Впрочем, некоторые компании РФ не покинули или частично остались работать.

В частности, компания Danone решила остановить все инвестиционные проекты в России. Следует отметить, что объем инвестиций в годы присутствия предприятия в РФ составил более 2,5 млрд. долларов.

К слову, в группу Danone в России входят 16 компаний. Производственные площадки французского производителя расположены во многих регионах страны-агрессорки.

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