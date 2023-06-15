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Компания Google анонсировала запуск рекламных услуг с помощью искусственного интеллекта

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Компания Google анонсировала запуск рекламных услуг с помощью искусственного интеллекта

Google анонсировала запуск рекламных услуг с помощью ИИ / Фото: Associated Press

Новые функции должны упростить жизнь рекламодателям.

В среду, 14 июня, компания Google анонсировала запуск рекламных услуг с помощью искусственного интеллекта.

Это позволит рекламодателям уделять меньше внимания оформлению контента, информирует официальный блог Google.

"Сегодня мы анонсируем две новые кампании Google на основе искусственного интеллекта: Demand Gen и Video View. Они упрощают связь с потребителями и стимулируют спрос от середины воронки до покупки", — говорится в сообщении.

С помощью Demand Gen пользователи смогут размещать фото и видео на нескольких площадках. Эта функция будет автоматически определять более эффективную рекламу. А Video View поможет находить площадки для видео-рекламы.

Ранее мы сообщали, компания Google планирует создать ИИ, который должен помочь диагностировать рак и анализировать результаты ультразвуковых исследований. Такие модели искусственного интеллекта могут упростить процесс раннего выявления рака молочной железы и срока беременности.

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Дата публикации
Просмотры
109
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