Компания Илона Маска SpaceX впервые вернула на место старта сверхтяжелую ракету-носитель: видео

Успешный возврат стал важным шагом для создания полностью многократной ракеты, которая должна достичь Марса.

В воскресенье, 13 октября, во время пятого испытательного полета космического корабля Starship компания Илона Маска SpaceX впервые вернула ракетный ускоритель первой ступени Super Heavy обратно на свою стартовую площадку в Техасе.

Об этом сообщает Reuters.

Отправив вторую ступень ракеты Starship в космос, ракета-носитель отделилась на высоте примерно 70 км и начала возвращение на Землю – самую смелую часть испытательного полета.

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Супертяжелый ускоритель зажег 3 из 33 двигателей Raptor, чтобы замедлить свой быстрый спуск к месту запуска, когда он нацелился на стартовую площадку и башню, из которых он вылетел. Эта башня, выше статуи Свободы, оснащена двумя большими металлическими рукавами в верхней части.

"Башня зацепила ракету!", — написал в сети Х генеральный директор космической компании Илон Маск. Инженеры SpaceX, смотревшие прямую трансляцию, разразились аплодисментами.

Успешный возврат стал важным шагом для создания полностью многократной ракеты, предназначенной для вывода на орбиту большего количества груза, переправки людей на Луну и, наконец, достижения Марса – конечного пункта назначения, предусмотренного Маском.

Космический корабль Starship, то есть вторая ступень ракетной системы, пролетел со скоростью более 27 тысяч км/ч на высоте 143 км в космосе и успешно завершил миссию в Индийском океане через 90 минут полета, продемонстрировав контролируемое приземление.

Напомним, в марте 2024 года суперракета Илона Маска успешно поднялась в небо и вышла на орбиту после того, как два предыдущих полета закончились взрывами почти сразу после старта.

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