Компания из Чехии продала дроны для ВСУ в 20 раз дороже: подробности расследования

Дрон

Чешская компания Reactive Drone оказалась под следствием из-за подозрения в значительных финансовых злоупотреблениях, связанных с перепродажей дронов украинской армии.

Об этом сообщило издание iRozhlas, ссылаясь на расследование Radiožurnál.

Как известно из расследования, компания Reactive Drone была основана в июне 2022 года. Она приобрела дроны примерно за 36 миллионов крон, а затем продала их украинским военным за 692 миллиона крон. Расследователи установили, что в 2023 году китайские дроны реализовывались по десятикратной цене после закупки, а в следующем году — уже по двадцатикратной.

По информации медиа, кроме подозрений в чрезмерном завышении цен, фирма должна государству по меньшей мере 130 миллионов крон неуплаченных налогов с полученной прибыли. По данным полиции, большую часть средств от продажи — 638 миллионов крон — компания перевела на счета в Китае.

В этом году Reactive Drone продолжала перепродажу дронов в больших объемах. В ответ на выявленные нарушения Национальная центральная полиция Чехии по противодействию организованной преступности провела обыски в помещениях компании, изъяв бухгалтерские документы и электронные данные. Кроме того, на счетах фирмы было заблокировано около 384 миллиона крон.

Руководитель Reactive Drone находится под стражей. Его сообвиняемая бухгалтер признала свою причастность к делу и проходит под следствием, хотя и не содержится под стражей. Причины, по которым дроны продавались Украине с такой значительной наценкой, остаются неизвестными.

