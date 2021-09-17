Компания из Калифорнии предлагает почувствовать себя космонавтом без путешествия к звездам

Компания из Калифорнии предлагает почувствовать себя космонавтом без путешествия к звездам

Стоит такое удовольствие 7,5 тысяч долларов.

Почувствовать себя космонавтом без путешествия к звездам предлагает компания из Калифорнии.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 17 сентября.

Это полет на самолете с такими маневрами, что в салоне на полминуты наступает невесомость. Пилот делает такое 15 раз, поэтому пассажиры успевают полностью насладиться отсутствием силы тяжения.

Директор компании хвастается: у него билет в невесомость стоит только 7,5 тысяч долларов. В десятки раз дешевле, чем космический туризм, который сейчас раскручивают американские миллиардеры. А опыт, мол, — ничем не хуже.

Новости мира: компания из Калифорнии предлагает почувствовать себя космонавтом без путешествия ко звездам

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