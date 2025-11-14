Компания из США заинтересовалась покупкой активов российского «Лукойла»

Компания из США хочет купить активы «ЛУКойл» / © Associated Press

Покупкой зарубежной собственности российского " Лукойла " после американских санкций якобы заинтересовалась инвестиционная компания Carlyle.

Об этом Reuters сообщает со ссылкой на нескольких информированных собеседников.

По данным трех источников агентства, американский инвестиционный гигант Carlyle изучает возможность покупки активов «Лукойл» за рубежом. Собеседники отмечают, что компания находится только "на ранних стадиях" этого процесса.

Сначала Carlyle намерена подать заявку на получение лицензии США, которая позволит начать официальный процесс изучения соглашения. Только после этого компания планирует перейти к подробной проверке потенциальных объектов покупки. В то же время, источники подчеркивают, что решение может быть изменено и компания еще способна отказаться от этой идеи.

Другой источник журналистов сообщил, что Carlyle уже проинформировала "Лукойл" о своем первоначальном интересе. В то же время, в компании не предоставили комментария на соответствующий запрос агентства.

