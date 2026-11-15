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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Компания Маска объяснила ограничение скорости Starshield в Украине: проблема продолжается уже пять дней

Киев до сих пор не получил подробных разъяснений относительно причин ограничений, которые продолжаются уже пять дней подряд.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Илон Маск

Илон Маск / © Associated Press

Представители американской компании SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, в ходе переговоров с украинской стороной объяснили ограничение скорости работы терминалов спутниковой связи Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях технической проблемой.

Об этом сообщил американский тележурналист общественной телекомпании PBS NewsHour Ник Шифрин в социальной сети X со ссылкой на временного поверенного в делах Украины в США Дениса Сеника.

По словам Шифрина, украинская сторона провела переговоры с представителями SpaceX по поводу проблем со скоростью спутниковой связи, с которыми сталкиваются украинские военные вблизи линии соприкосновения и на оккупированных Россией украинских территориях.

В компании объяснили ситуацию «технической проблемой», однако не предоставили дополнительной информации о её характере и причинах возникновения.

Журналист отметил, что Киев в течение пяти дней подряд не может получить от SpaceX конкретных разъяснений относительно ограничения скорости работы терминалов на оккупированных территориях.

Напомним, что 12 ноября украинские защитники зафиксировали сбои в работе военной системы спутниковой связи Starshield вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях Украины.

Президент Зеленский сообщил, что Минобороны обращалось к компании SpaceX с просьбой разъяснить ситуацию.

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