Компания SpaceX Маска строит сеть спутников-шпионов для разведки США — Reuters

Контракт был подписан разведкой США с компанией SpaceX в 2021 году.

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX строит сеть спутников-шпионов для разведывательного агентства Соединенных Штатов.

Об этом информирует Reuters.

Источники агентства издания сообщили, что сеть спутников строится подразделением SpaceX Starshield в рамках контракта с разведкой в 1,8 миллиарда долларов. Контракт был подписан с Национальным разведывательным управлением, разведывательным агентством, управляющим спутниками-шпионами.

В случае успеха программы разведывательные возможности Соединенных Штатов будут значительно расширены. Военные США могут выявлять цели для ударов практически в любой точке Земли.

Источники издания заявили, что контракт свидетельствует о растущем доверии разведывательного ведомства к компании, собственно вызывавшей споры с администрацией президента Джо Байдена.

Журналисты затруднились определить, когда сеть спутников будет запущена, а также не смогло выяснить, какие еще компании участвуют в проекте.

Напомним, ранее сообщалось, что суперракета Starship Илона Маска впервые совершила успешный полет.

Кроме того, мы ранее информировали, что у SpaceX ответили на заявление об использовании Starlink россиянами в Украине.

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