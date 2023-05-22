Компания SpaceX отправила на Международную космическую станцию четырех астронавтов

В ночь на понедельник, 22 мая, ракета космической компании SpaceX Falcon 9 запустила корабль Crew Dragon из американской Флориды на Международную космическую станцию.

Об этом сообщает CNN.

На борту находится экипаж из четырех человек. Возглавляет его 63-летняя бывшая астронавтка NASA Пегги Витсон. Также на борту находятся американский инвестор и автогонщик Джон Шоффнер, астронавты Райяна Барнави и Али Аль-Карни из Саудовской Аравии.

Райяна Барнави – первая женщина из Саудовской Аравии, полетевшая в космос. Пегги Витсон – первая женщина-глава частного полета в космос.

Экипаж проведет на борту Crew Dragon 16 часов, пока корабль не пристыкуется к орбитальной лаборатории. После этого экипаж присоединится к семи астронавтам, которые уже находятся на космической станции. Около восьми дней они будут вместе работать над десятками исследований и научных проектов, в том числе и биомедицинскими.

Dragon был отделен от Falcon 9's second stage pic.twitter.com/VXIehFoiPN — SpaceX (@SpaceX) May 21, 2023

Ранее мы сообщали, что SpaceX отменила тестовый запуск супертяжелой ракеты Starship, предназначенной для межпланетных полетов. Отсрочка связана с замерзшим клапаном давления, объяснил Илон Маск.