Компания SpaceX отправила на Международную космическую станцию четырех астронавтов

Пегги Витсон стала первой женщиной-главой частного полета в космос.
В ночь на понедельник, 22 мая, ракета космической компании SpaceX Falcon 9 запустила корабль Crew Dragon из американской Флориды на Международную космическую станцию.
Об этом сообщает CNN.
На борту находится экипаж из четырех человек. Возглавляет его 63-летняя бывшая астронавтка NASA Пегги Витсон. Также на борту находятся американский инвестор и автогонщик Джон Шоффнер, астронавты Райяна Барнави и Али Аль-Карни из Саудовской Аравии.
Райяна Барнави – первая женщина из Саудовской Аравии, полетевшая в космос. Пегги Витсон – первая женщина-глава частного полета в космос.
Liftoff of Ax-2! pic.twitter.com/YS3SDuStNy— SpaceX (@SpaceX) May 21, 2023
Экипаж проведет на борту Crew Dragon 16 часов, пока корабль не пристыкуется к орбитальной лаборатории. После этого экипаж присоединится к семи астронавтам, которые уже находятся на космической станции. Около восьми дней они будут вместе работать над десятками исследований и научных проектов, в том числе и биомедицинскими.
Dragon был отделен от Falcon 9's second stage pic.twitter.com/VXIehFoiPN— SpaceX (@SpaceX) May 21, 2023
Ранее мы сообщали, что SpaceX отменила тестовый запуск супертяжелой ракеты Starship, предназначенной для межпланетных полетов. Отсрочка связана с замерзшим клапаном давления, объяснил Илон Маск.
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