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Российская газовая компания «Новатек» могла финансировать и фактически контролировать американский проект по экспорту сжиженного газа на Аляске, не получив необходимых разрешений от властей США.

Об этом сообщает Financial Times.

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Polar Train LNG создали в марте для строительства терминала по экспорту газа на Аляске. Проект стоимостью около $25 млрд отвечает планам администрации Дональда Трампа увеличить поставки американских энергоносителей в Азию. К инициативе также был привлечен инвестор Gentry Beach, связанный с семьей президента США.

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По словам Риддла, первоначально он считал, что проект финансируется Beach и компанией Tech Wave Industrial Projects Management. Однако впоследствии выяснилось, что Beach не инвестировал в предприятие, а основные средства, по утверждению бывшего гендиректора, поступали от «Новатека». Риддл также заявил, что российская компания влияла на управление проектом.

Polar Train LNG обратилась к американскому Минфину за разрешением на переговоры с российской стороной, но к моменту возникновения конфликта одобрения еще не получила. После отставки Риддла компанию покинули финансовый директор Дэн Чандру, исполнительный вице-президент Джим Смит и менеджер проектов Джоди Трантхэм.

Юридическая фирма Baker Botts, к которой обращался Риддл, предупредила о потенциальных санкционных рисках из-за возможного участия в проекте Бьорна Гундерсена, ранее работавшего в «Новатеке». После этого бывший гендиректор подал заявление об увольнении.

В «Новотек» подтвердили подписание меморандума с Polar Train LNG, но заявили, что передача технологий для использования на Аляске является самостоятельным проектом и не связана с отменой санкций против российского Arctic LNG 2. Компания подчеркнула, что для реализации инициативы нужны разрешения американских и российских властей.

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Polar Train LNG, со своей стороны, назвала Риддла недовольным бывшим сотрудником и заявила, что работает в соответствии с законодательством США. По утверждению компании, финансирование предоставила Tech Wave, а инженерные работы выполняют с участием американских подрядчиков.

В то же время источники FT сообщили, что Вашингтон и Москва обсуждают возможную договоренность: «Новатек» поможет со строительством газового объекта на Аляске, а США могут ослабить санкции против Arctic LNG 2. Российская компания отрицает, что ее участие в проекте зависит от отмены ограничений.

Arctic LNG 2 — крупный российский проект по производству сжиженного природного газа, попавший под санкции США в 2023 году. Ограничение помешало ему полноценно заработать.

Ранее сообщалось, что представители российских олигархов предложили американским компаниям доступ к месторождениям газа, редкоземельным металлам и крупным энергетическим активам.

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По информации WSJ, университетский друг Дональда Трампа-младшего и спонсор предвыборной кампании его отца Джентри Бич вел переговоры о покупке 9,9% акций в проекте «Арктик СПГ» с компанией «Новатек», частично принадлежащей Тимченко.

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