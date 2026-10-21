Компанию Цукерберга оштрафовали на 25 млрд долларов за ложь о данных пользователей Facebook

Марк Цукерберг

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Суд в штате Нью-Мексико обязал компанию Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, выплатить штраф в размере 25 млрд долларов за нарушение законодательства и введение общественности в заблуждение относительно использования персональных данных пользователей Facebook. Суд установил, что компания годами скрывала правду о своих бизнес-практиках, а её руководство, в частности Марк Цукерберг, участвовало в коммуникациях, направленных на введение общественности в заблуждение.

Об этом сообщает BBC.

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Это самый крупный штраф в истории Meta за ведение бизнеса. Компания уже заявила, что будет обжаловать решение суда.

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Meta на протяжении многих лет вводила пользователей в заблуждение

Решение было вынесено по итогам судебного разбирательства, длившегося две недели. Судья Фрэнсис Мэтью пришел к выводу, что Meta умышленно нарушала закон и вводила общественность в заблуждение относительно использования и передачи данных Facebook в период с 2010 по 2021 год.

Согласно материалам дела, руководство компании на протяжении многих лет уверяло пользователей, что их данные не передаются третьим лицам без разрешения. Однако эти заявления не соответствовали действительности.

Судья подчеркнул, что ложные утверждения касались не только отдельных аспектов обращения с данными, но и основных принципов ведения бизнеса компании.

Внутренняя переписка топ-менеджеров, в частности Марка Цукерберга, по заключению суда, свидетельствовала о намерении вводить общественность в заблуждение.

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Что послужило причиной судебного иска

Иск штата Нью-Мексико связан с практиками Facebook, которые стали известны в ходе скандала вокруг британской консалтинговой компании Cambridge Analytica. Она использовала данные миллионов пользователей социальной сети в своей политической деятельности, в частности в контексте президентских выборов в США 2016 года, на которых победил Дональд Трамп.

В 2019 году Федеральная торговая комиссия США оштрафовала Facebook на 5 млрд долларов за нарушение конфиденциальности данных. Однако, как следует из решения суда в Нью-Мексико, претензии к компании касались длительного периода и систематического введения пользователей в заблуждение.

По оценке адвокатов штата, от ложных заявлений Meta о контроле над персональными данными пострадали примерно два миллиона жителей Нью-Мексико. Присяжные установили более 40 миллионов нарушений законодательства штата.

Почему штраф составляет 25 млрд долларов

Юристы из Нью-Мексико добивались штрафа в размере до 40 млрд долларов. Представители Meta, со своей стороны, настаивали на том, что взыскание на сумму свыше 3,4 млрд долларов было бы неконституционным.

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Общая сумма штрафов, рассчитанная на основе выявленных нарушений, достигала 219 млрд долларов, однако судья снизил её до 25 млрд долларов. Эта сумма примерно равна квартальной прибыли компании.

Генеральный прокурор Нью-Мексико Рауль Торрес заявил, что это решение должно показать технологическим корпорациям: их размеры и влияние не освобождают их от ответственности перед законом.

Meta будет обжаловать решение суда

Главный юрист Meta Си-Джей Махони раскритиковал решение суда, заявив, что оно фактически делает ведение бизнеса в Нью-Мексико практически невозможным. Компания намерена подать апелляцию и считает, что сможет добиться отмены решения.

Это не первый крупный судебный конфликт Meta в США. Ранее штат Нью-Мексико также добился решения о взыскании с компании почти 1 млрд долларов в деле, связанном с введением общественности в заблуждение относительно безопасности её платформ для детей.

Кроме того, ряд американских штатов предъявлял претензии к Meta в связи с недостаточными мерами защиты несовершеннолетних в социальных сетях. Часть таких споров компания урегулировала путем мировых соглашений без признания вины.

Напомним, компания Meta также оказалась в центре скандала из-за смарт-очков и технологии распознавания лиц NameTag. Семьи из Иллинойса и Калифорнии подали коллективный иск, обвинив технологического гиганта в незаконном сборе биометрических данных пользователей Facebook и Instagram.

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