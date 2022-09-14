Кому принадлежат российские пропагандисты: эксперт рассказал, на кого работают Симоньян, Ермолаев и военные корреспонденты РФ

Пропагандисты и так называемые военные корреспонденты РФ являются элементами пропаганды и подчинены тем или иным структурам.

Об этом в интервью ТСН рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Призывать Украину сесть за стол переговоров сейчас невозможно. Это уже неоднократно говорил Владимир Зеленский и не только он. Почти каждый раз об этом постоянно говорят официальные лица Украины о том, что "нет, никаких переговоров". Мы сможем начать переговоры только тогда, когда вы признаете свою капитуляцию. То есть когда уйдете с территории Украины. Все — другого нет. Так и будет. С другой стороны, все эти пропагандисты, они все являются элементами пропаганды и они подчинены тем или иным структурам", — отметил эксперт.

Александр Коваленко привел примеры по поводу российских пропагандистов, а именно, рассказал, каким структурам они подчиняются.

"Если мы говорим о Маргарите Симоньян, то это элемент министерства обороны РФ. Если мы говорим, о так называемых военных корреспондентах, то это элементы ВС РФ. Если мы говорим о Дмитрии Ермолаеве, который ориентирован на страны Балтии, то это службы внешней разведки РФ. Поэтому каждый этот человек, каждый этот пропагандист, ретранслирует те нарративы, которые на сегодняшний день выгодны именно этим силовым структурам", — отметил Коваленко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный от оккупантов Изюм в Харьковской области. Там глава государства принял участие в торжественном подъеме украинского флага.

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