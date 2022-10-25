Кому-то – 100 тысяч, а кому-то – дрова и барана: помощь семьям “чмобиков” в РФ очень отличается в регионах

В посольстве США в Москве создали инфографику, демонстрирующую существенную разницу в материальной помощи семьям россиян, которых забирают на войну во время "частичной мобилизации".

Материальная помощь семьям "частично мобилизованных" россиян разительно отличается в разных регионах России.

В посольстве США в Москве создали инфографику, которая четко показывает эту разницу.

К примеру, в Амурской области выделяют только деньги на детей. На каждого ребенка младше 18 лет – по 10 тысяч рублей ($160).

В Челябинской области на одного ребенка мобилизованного отца платят уже вдвое больше – 20 тысяч ($320).

В Волгоградской области власти обещают 25% от оклада военнослужащего на каждого члена семьи. Если обещанный оклад в среднем 195 тысяч рублей, то 25% – это примерно 50 тысяч ($801).

Фото: Посольство США в Москве

Столько же – 50 тысяч рублей – получат за каждого мобилизованного семьи в Калмыкии, Липецкой области, Ставропольском крае и республике Марий Эл.

100 тысяч рублей или $1602 – обещана единовременная выплата мобилизованным в таких "привилегированных" российских регионах как Санкт-Петербург. Такую же "плату" за "чмобиков" получат семьи в Белгородской, Вологодской, Курской, Мурманской, Архангельской и Тульской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях.

Но российские власти подслащивают мобилизацию не только деньгами.

На Сахалине, скажем, обещают дать деньги и еще 5 кг рыбы.

В Бурятии семьям мобилизованных денег не обещали, но будут раздавать дрова.

В Кабардино-Балкарии семьям мобилизованных местные власти обещали компенсировать расходы на экипировку и сборы военных.

А в Республике Тува, где, кстати, родился министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава региона приказал выдать семьям мобилизованных уголь, дрова, 50 килограммов муки, два мешка картофеля, капусту и одну голову мелкого рогатого скота, то есть барана.

Напомним, после массовых протестов против объявленной в РФ частичной мобилизации советница муфтия Дагестана и его супруга Айна Гамзатова опубликовала обращение к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой "отсрочить" мобилизацию в этой автономной республике.

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