Борис Эпштейн после президентских выборов в США быстро стал одной из самых влиятельных фигур в окружении Трампа.

Адвокат Трампа Борис Эпштейн, который координировал его защиту в суде, предложил будущему президенту США свою кандидатуру на роль специального представителя по российско-украинскому конфликту.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на слова четырех проинформированных источников.

По информации издания, Эпштейн, родился в России и провел там детство. По его собственным заявлениям, у него до сих есть родственники как в России, так и в Украине. Однако юрист абсолютно не имеет опыта во внешней политике.

Свое предложение Трампу Эпштейн сделал на борту самолета, когда новоизбранный президент летел на встречу с Байденом после победы на выборах. Источники отмечают, что присутствующие на борту члены команды Трампа, по-видимому, были шокированы идеей назначения Эпштейна на столь деликатный дипломатический пост. Помимо отсутствия у него дипломатического опыта, в настоящее время ему и нескольким другим союзникам Трампа выдвинуты обвинения в попытке сорвать выборы 2020 года с помощью так называемых поддельных выборщиков. Однако Трамп выслушал предложение с явным интересом и не отклонил его, хотя также ничего не пообещал Эпштейну.

"Что бы ни вышло из идеи Эпштейна, Трамп уже наделил своего советника чрезвычайной властью и продемонстрировал готовность прислушиваться к его советам больше, чем к советам других. Даже самый богатый человек в мире, Илон Маск, который на прошлой неделе присутствовал на многих встречах по переходу, в частном порядке заметил, насколько он удивлен тем, что Эпштейну предоставлены такие большие полномочия", – пишет газета.

В статье также утверждается, что Эпштейн в частной беседе с друзьями сообщил, что намерен остаться вне правительства в качестве советника Трампа. А в окружении Трампа отсутствие официального статуса мало что значит с точки зрения силы влияния.

"В окружении избранного президента нет никого, кто на данный момент усомнился бы в уровне его [Эпштейна – ред.] влияния. Он быстро стал одной из самых влиятельных фигур в первые дни президентского перехода, несмотря на то, что не играл в нем никакой официальной роли… Какое бы звание в конечном итоге ни было присвоено г-ну Эпштейну — будь то "советник", "консультант" или что-то еще — его влияние в правительстве будет прочным", – подчеркивает NYT.

Один советник Трампа, который попросил не называть его имени из-за страха возмездия со стороны Эпштейна, заявил, что теперь страну можно называть "Соединенные Штаты Бориса".

Напомним, по прогнозу экс-министра Кулебы, при Трампе война в Украине может усилиться. По его словам, даже если Трамп остановит американскую военную помощь Украине, чтобы принудить Киев к уступкам России, это не приведет к прекращению огня, поскольку у Украины все еще будут определенные запасы оружия, ранее полученные от США, и помощь от Европы.

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