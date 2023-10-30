Кому выгодны еврейские "погромы" в Дагестане и кто за ними стоит: Фейгин заметил важную деталь

По мнению Фейгина, ФСБ намеренно спровоцировала радикальных исламистов на выступления, чтобы выявить и обезвредить особо агрессивных.

За "еврейскими погромами" в аэропорту Махачкалы в Дагестане, случившиеся в ночь на 30 октября, могут стоять сотрудники ФСБ России.

Зачем это показалось российским спецслужбам, объяснил российский журналист и правозащитник Марк Фейгин в интервью "Фокусу".

Фейгин говорит, что участники "погромов" в Махачкале – это члены салафитской группировки, которая всегда враждебно относилась к деятельности евреев и Израиля. Также их подозревали в нелояльности к кремлевскому режиму. Поэтому радикалов намеренно спровоцировали на выступления, чтобы выявить и "обезвредить".

Правозащитник обращает внимание, что участники "погромов" смогли добраться до гостиницы, затем – в аэропорт, выбрались на взлетную полосу. И за это время их никто не остановил.

"Это все выглядит очень странно. Потому что когда нужно, там никто не пикнет, особенно – в Дагестане. А здесь часами все продолжается, бушует и ничего", – отметил Фейгин.

По его словам, обычно к подавлению бунтов в РФ подключают Росгвардию, а также армию. Однако в этот раз ничего не делалось специально.

"Думаю, их (участников беспорядков. – Ред.) всех переписали и будут дальше "щелкать". Будут бороться с салафитским подпольем, которое грозит Кавказу и Дагестану", – подытожил Марк Фейгин.

Для справки: Салафизм является радикальным течением ислама. Салафиты призывают мусульман очистить ислам от любых новшеств и влияния Запада, жить в полном соответствии с требованиями Корана и шариата.

Напомним, что в воскресенье вечером, 29 октября, до 1,5 тысячи взбешенных местных дагестанцев захватили аэропорт Махачкалы в поисках евреев, якобы прилетевших из Израиля.

В результате массовых беспорядков в аэропорту столицы Дагестана пострадали более 20 человек, аэродром разгромлен. ТСН.ua собрал все, что известно о еврейских "погромах" в России.

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