Кому выгодны слухи о смерти Путина и есть ли доказательства этого: объяснение Фейгина

Фейгин не верит, что Путин умер и что его заменят двойники.

Российский журналист и правозащитник Марк Фейгин не верит в слухи о смерти диктатора Владимира Путина, который распространяют в Сети.

Об этом Фейгин заявил в эфире своего youtube-канала.

Он прокомментировал заявления российского политолога Валерия Соловея, утверждавшего, что Путин якобы скончался 26 октября в 20:40.

Валерий Соловей

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"Валерий Соловей – человек действительно обладающий невероятными знаниями. Он доктор исторических наук, имеет огромный опыт как политолог. Но он выбрал такую сферу – более литературную, чем политическую. Жанр, который себя в условиях войны исчерпал. Ведь информаця о смерти Путина выглядит совершенно недостоверной. Никаких доказательств, естественно, никто не приводит. Поэтому я к ней серьезно не отношусь", – заявил Фейгин.

Кому выгодны эти слухи

Правозащитник не считает, что Путин умер и что его заменят двойники.

"Если в этом (разговорах о смерти Путина. – Ред.) есть идея троллинга российской власти, то она быстро исчерпается. Если это заказ Кремля, как многие предполагают, то этим немного добьешься. Отвлечь внимание от войны в Украине или наоборот показать, что Путин живее всех живых – то это тоже небольшой дивиденд (для путинского режима. – Ред.)", – объясняет правозащитник.

Фейгин считает, что такие псевдоновости появляются, ведь люди очень хотят, чтобы Путин умер, поэтому им нравится читать такие публикации.

"Никаких доказательств о смерти Путина нет – ни публичных, ни инсайдерских. И если Путин действительно умрет, у его окружения нет ни одной причины это скрывать. Там скорее всего возникнет война кланов, равновесие между которыми удерживает именно Путин. Нельзя заставить играть в эту игру (с двойником. – Ред.) всех (в окружении Путина. – Ред.)", – подытожил он.

Отметим, что информация о вероятной смерти российского диктатора появляется в СМИ регулярно.

Ранее в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк рассказала, почему Путина снова хоронят и как дальше могут развиваться события.

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