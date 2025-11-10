- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 572
- Время на прочтение
- 2 мин
"Конь" устал: эксперт объяснил, почему Лаврова списали в утиль
Провал Лаврова на переговорах с Трампом поставил под удар стратегию Путина. Теперь Кремль опасается всплеска военной помощи Киеву, а Лавров теряет влияние.
На Западе анализируется исчезновение Сергея Лаврова с важных встреч. Это может иметь «катастрофические» последствия для России.
Об этом пишет Forbes.
Старший вице-президент Американского совета по внешней политике Илан Берман в своем материале обратил внимание на тревожные для Лаврова сигналы.
Во-первых, дипломата не было на заседании Совета безопасности России 5 ноября, якобы «с согласия сторон».
Во-вторых, Лаврова исключили из российской делегации на предстоящем саммите G20 в Южной Африке. Вместо него возглавит команду гораздо менее влиятельный чиновник — заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин.
В Кремле, конечно, все возражают. Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков уверяет, что «в этих сообщениях нет ни капли правды», и Лавров останется в должности.
Однако Илан Берман считает, что дыма без огня не бывает и указывает на конкретную причину немилости — провал переговоров с администрацией Дональда Трампа.
По данным эксперта, Лавров провалил переговоры после августовского саммита американского лидера и Путина на Аляске. Это привело к упразднению уже запланированной встречи двух лидеров в Будапеште.
Именно эта встреча в Венгрии должна была стать ключевой в стратегии Путина, заключавшейся в удержании США в стороне от его войны против Украины.
«Катастрофические» последствия для Москвы
Эксперт отметил, что в Кремле хорошо понимают: если администрация Трампа потеряет терпение по отношению к России и поддержит европейские усилия по укреплению Украины, для Москвы результаты могут быть «катастрофическими». В первую очередь это может привести к всплеску американской военной помощи Киеву.
Кроме того, США стали активнее сотрудничать со своими союзниками в Европе, особенно с находящимися близко к России.
Берман подчеркнул, что для министра иностранных дел РФ предотвращение этих сценариев было важнейшим приоритетом. Тем не менее, становится все очевиднее, что он не справляется с этой задачей.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров пропустил заседание Совета безопасности РФ, которое 5 ноября созвал Владимир Путин. Это послужило поводом для слухов о его немилости у кремлевского лидера. К тому же, Лавров потерял право возглавлять российскую делегацию на саммите G20 — вместо него поедет Максим Орешкин. По данным The Moscow Times, дипломат якобы разозлил Путина неудачным разговором с госсекретарем США Марко Рубио.