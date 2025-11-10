"Конь" устал: эксперт объяснил, почему Лаврова списали в утиль

Сергей Лавров / © Associated Press

Реклама

На Западе анализируется исчезновение Сергея Лаврова с важных встреч. Это может иметь «катастрофические» последствия для России.

Об этом пишет Forbes.

Старший вице-президент Американского совета по внешней политике Илан Берман в своем материале обратил внимание на тревожные для Лаврова сигналы.

Реклама

Во-первых, дипломата не было на заседании Совета безопасности России 5 ноября, якобы «с согласия сторон».

Во-вторых, Лаврова исключили из российской делегации на предстоящем саммите G20 в Южной Африке. Вместо него возглавит команду гораздо менее влиятельный чиновник — заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин.

В Кремле, конечно, все возражают. Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков уверяет, что «в этих сообщениях нет ни капли правды», и Лавров останется в должности.

Однако Илан Берман считает, что дыма без огня не бывает и указывает на конкретную причину немилости — провал переговоров с администрацией Дональда Трампа.

Реклама

По данным эксперта, Лавров провалил переговоры после августовского саммита американского лидера и Путина на Аляске. Это привело к упразднению уже запланированной встречи двух лидеров в Будапеште.

Именно эта встреча в Венгрии должна была стать ключевой в стратегии Путина, заключавшейся в удержании США в стороне от его войны против Украины.

«Катастрофические» последствия для Москвы

Эксперт отметил, что в Кремле хорошо понимают: если администрация Трампа потеряет терпение по отношению к России и поддержит европейские усилия по укреплению Украины, для Москвы результаты могут быть «катастрофическими». В первую очередь это может привести к всплеску американской военной помощи Киеву.

Кроме того, США стали активнее сотрудничать со своими союзниками в Европе, особенно с находящимися близко к России.

Реклама

Берман подчеркнул, что для министра иностранных дел РФ предотвращение этих сценариев было важнейшим приоритетом. Тем не менее, становится все очевиднее, что он не справляется с этой задачей.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров пропустил заседание Совета безопасности РФ, которое 5 ноября созвал Владимир Путин. Это послужило поводом для слухов о его немилости у кремлевского лидера. К тому же, Лавров потерял право возглавлять российскую делегацию на саммите G20 — вместо него поедет Максим Орешкин. По данным The Moscow Times, дипломат якобы разозлил Путина неудачным разговором с госсекретарем США Марко Рубио.