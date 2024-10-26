Концерн Rheinmetall разрабатывает новый танк и новую модель БМП, которую получит Украина – Гендиректор Rheinmetall

Немецкая компания изначально полномасштабного вторжения является одним из крупнейших поставщиков оружия Украины.
У нового танка будет искусственный интеллект, спутниковая связь, мощная система связи и полная диджитализация.
Об этом рассказал директор главного оборонного концерна Европы Rheinmetall Армин Паппергер в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Оксане Ткаченко.
"Мы уже начали, в частности, шаги в сотрудничестве с итальянцами для будущей модели. У нас будет современный новый танк, и это будут поразительные технологии: там будет искусственный интеллект, спутниковая связь и другие вещи. Будет очень сильная связь, она будет полностью диджитализован", — сказал он.
Справка
Rheinmetall AG – немецкий машиностроительный и вооруженный концерн со штаб-квартирой в Дюссельдорфе, созданный в 1889 году. Один из крупнейших производителей военной техники и оружия в Германии и Европе, входит в 35 крупнейших оборонных компаний мира, имея представительства во многих странах. Весной 2023 компания открыла представительство в Украине.
Основная продукция концерна – военная техника, оружие, боеприпасы, автомобили. Известными современными изделиями компании являются танки Leopard, боевые машины Marder, Boxer, Lynx, Fuchs и САУ PzH 2000.
Напомним, немецкий концерн Rheinmetall получил заказы на строительство завода боеприпасов в Украине.
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