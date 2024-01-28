"Концлагерь Аушвиц, Польша": поляки возмущены подписями на видео Урсулы фон дер Ляен

В субботу, 27 января, в честь Международного дня памяти жертв Холокоста на профиле в соцсети Х президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен появилось памятное видео, на котором указано, что немецкий концлагерь Аушвиц был расположен в Польше. Это вызвало возмущение среди поляков, поскольку при этом не было уточнено, что Польша в то время была под оккупацией нацистской Германией.

Как сообщает Polsat News, на видео отреагировали в музее Аушвица.

"Концентрационный лагерь смерти расположен на оккупированной части польской территории, которая была присоединена непосредственно к нацистской Германии в октябре 1939 года. Поэтому правильно утверждать, что лагерь был расположен на территории оккупированной Польши", — говорится в комментарии.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также обратил внимание на эту неточность и выразил надежду, что в видео президента Еврокомиссии внесут правку. С такими же призывами к Урсуле фон дер Ляен обратились и другие политические и общественные деятели Польши.

Руководитель Польского института международных дел Славомир Дембски заявил, что по крайней мере 27 января следует "воздержаться от манипулирования фактами".

"Я не думаю, что кто-то из авторов этого фильма не знал, что концлагерь Освенцим [Аушвиц] был немецким концентрационным лагерем, созданным на территории, которую немцы аннексировали в свою страну после неспровоцированной агрессии против Польши в 1939 году. Пожалуйста, поправьте", – написал он.

Такая острая реакция поляков объясняется тем, что отрицание вины Германии в существовании лагеря Аушвиц-Биркенау или предположение о том, что там не происходило массовое уничтожение поляков, евреев и людей других национальностей, в польском законодательстве карается крупным штрафом или лишением свободы сроком до трех лет. .

Кроме Польши, в видео президента Еврокомиссии без необходимых уточнений также упоминаются Литва, Украина, Хорватия и Греция.

Напомним, 27 января ежегодно чествуют день памяти жертв Холокоста. Соответствующую инициативу Генеральная Ассамблея ООН приняла 19 лет назад – в 2005 году. Среди шести инициаторов – Украина.

Читайте также: