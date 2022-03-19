Кондитеры Нью-Йорка продают желто-голубую вариацию популярного печенья black and white cookies

Знаменитое печенье Нью-Йорка выкрасилось в желто-голубой. Одно такое печенье стоит пять долларов. Всего за день одна кондитерская продала 100 штук. Все средства пошли на благотворительность.

Кондитерские и пекарни Нью-Йорка продают теперь знаменитые "black and white cookies" в цветах украинского флага – желтого с голубым. Все заработанные средства идут в фонды, помогающие беженцам, сообщает "Голос Америки".

Собственно, деньги уже передали в украинский филиал БФ "Каритас", который помогает беженцам.

Напомним, в Верховной раде отмечают, что цену, которую сегодня платит Украина за вступление в ЕС, не платило ни одно государство, являющееся его членом.

Верховная Рада Украины обратилась к президентам Европейского парламента Роберты Мецоли и Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен с просьбой как можно скорее предоставить заключения Еврокомиссии по приобретению Украиной членства в ЕС.

Об этом в Фейсбуке сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.