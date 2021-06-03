Конец эпохи Нетаньяху и экологическая катастрофа на Шри-Ланке. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- США обсудили с Германией опасность "Северного потока-2" для Украины. Читать дальше ->
- Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид вечером в среду, 2 июня, заявил президенту Израиля Реувену Ривлину, что договорился с несколькими другими партиями о формировании нового коалиционного правительства. Читать дальше ->
- ФБР подтвердило причастность хакеров из РФ к кибератаке на мирового лидера по производству мяса JBS. Читать дальше ->
- Контейнеровоз "MV X-Press Pearl" с химикатами, который почти две недели горел у берегов Шри-Ланки, может спровоцировать экологическую катастрофу. Читать дальше ->
- В американском штате Флорида 14-летняя девочка пострадала после того, как вместе с 12-летним товарищем открыла огонь в сторону помощников шерифа в округе Волусия. Читать дальше ->