После визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Россию, где он принял участие в саммите стран БРИКС под председательством Путина, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что его страна не будет пытаться отговорить Гутерреша, если тот решит уйти в отставку.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

Также читайте Стало известно, что генсек ООН сказал Путину во время встречи в Казани

При этом Ландсбергис обнародовал фото, на котором генсек ООН пожимает руку кремлевскому диктатору. Это фото литовский дипломат подписал "This is the UeNd" – игра слов, что фактически означает "Конец ООН".

Напомним, Украина отказала в визите генсеку ООН после его участия в саммите БРИКС в России. По информации анонимного источника в ОПУ, визит отменен из-за "унижения здравого смысла и международного права в Казани".

