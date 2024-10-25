"Конец ООН": глава МИД Литвы отреагировал на встречу Гутерреша с Путиным на саммите БРИКС

Литва не будет вмешиваться, если генсек ООН решит уйти в отставку после рукопожатия с Путиным.
После визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Россию, где он принял участие в саммите стран БРИКС под председательством Путина, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что его страна не будет пытаться отговорить Гутерреша, если тот решит уйти в отставку.
Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети X.
При этом Ландсбергис обнародовал фото, на котором генсек ООН пожимает руку кремлевскому диктатору. Это фото литовский дипломат подписал "This is the UeNd" – игра слов, что фактически означает "Конец ООН".
Это UeNd. pic.twitter.com/AMs9BHYTUf— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) October 24, 2024
Напомним, Украина отказала в визите генсеку ООН после его участия в саммите БРИКС в России. По информации анонимного источника в ОПУ, визит отменен из-за "унижения здравого смысла и международного права в Казани".
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