Конец "партнерства без ограничений": шокирующие итоги визита Путина в Си

Си пытается соблюсти тонкий баланс — он хочет поддерживать союз с Путиным, понимая, что тесные связи с изгнанником ставят под угрозу его стабильные связи с Западом.

Государственный визит Владимира Путина в Китай на этой неделе являлся демонстрацией силы. Это был шанс для кремлевского диктатора доказать миру, что у него есть мощный союзник на своей стороне.

Об этом пишет BBC.

Это уже не "партнерство без ограничений"

Путина многие считают изгнанником после того, как он отдал приказ о вторжении в Украину. Но для президента Китая Си Цзиньпина он является ключевым партнером в поисках нового мирового порядка, который не будут возглавлять США.

И Си приветствовал своего гостя. Он разостлал красную дорожку, оркестр заиграл старые красноармейские песни, а радостные дети приветствовали обоих лидеров, когда они прогуливались по площади Тяньаньмэнь. Произошли даже короткие объятия перед камерами.

Российские и китайские государственные СМИ сосредоточились на дружеских отношениях между двумя лидерами. Но на самом деле это уже не партнерство без ограничений.

Как Путин угождает Си

Путин приехал в Китай со шляпой в руке, стремясь, чтобы Пекин продолжил торговлю с изолированной Россией, находящейся под жесткими санкциями. Его заявления были полны медовых тонов и льстивых фраз.

Он сказал, что его семья изучает китайский язык – это было особенно примечательно, поскольку он очень редко говорит о своих детях на публике. Он заявил, что они с Си "близки, как братья", и дальше похвалил экономику Китая, сказав, что она "развивается скачкообразно, быстрыми темпами". Это, вероятно, хорошо сыграет на руку пекинским чиновникам, обеспокоенным вялой экономикой.

Реакция китайского лидера

Но сам Си не поддержал тон этих возвышенных комплиментов. Его замечания были более поверхностными — даже мягкими. Путин, по его словам, был "добрым другом и хорошим соседом". Для Китая церемония приветствия и демонстрация единства — в его интересах, но раздавать похвалу гостю — нет.

Дорогая война в Украине, не имеющая никаких признаков завершения, изменила их отношения, обнажив слабые места в российской армии и экономике. Си будет знать, что теперь он главный. Война изолировала Россию. Связи Китая с Западом могут быть напряженными, но Пекин не отрезал себя от мира как Россия и не хочет этого делать.

Хотя публичным заявлениям, возможно, не хватало энтузиазма, президент Си намекнул на важность, которую Китай придает этим отношениям. Он пригласил Путина в свою официальную резиденцию Чжуннаньхай. Немногие лидеры удостоены такой чести — президент США Барак Обама был среди них в 2014 году, когда связи между двумя странами были лучшими.

Си пытается соблюсти тонкий баланс — он хочет поддерживать союз с Путиным, понимая, что тесные связи с изгнанником ставят под угрозу его стабильные связи с Западом, которые ему нужны для помощи больной экономике.

О чем на самом деле был визит

Дело в том, что этот визит был связан с деньгами: Путин нуждается в поддержке Китая в его войне в Украине. Состав оцепления российского лидера свидетельствует о том, что он надеялся получить от этой поездки: он привез с собой главу Центрального банка России, министра финансов и своего советника по экономике.

Совместное заявление, обнародованное по случаю визита, также содержало несколько привлекательных идей по увеличению торговли — строительство порта на острове, за который две страны когда-то спорили более 100 лет, и переговоры с Северной Кореей, чтобы выяснить, смогут ли китайские корабли пройти через ключевое реку Японского моря.

Слово "сотрудничество" упоминается 130 раз.

За всем этим, конечно, будут внимательно наблюдать США. В прошлом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай о необходимости прекратить подпитывать российскую войну и торговать компонентами, которые могут использоваться в российских беспилотниках и танках.

Поэтому они не упустили тот факт, что во время пятничного визита в Харбин Путин посетил государственный университет, известный своими передовыми оборонными исследованиями.

Этот визит – а также церемония и символизм, связанные с ним, – безусловно, свидетельствуют о том, что Си полон решимости доказать, что он не подвергнется давлению со стороны Запада. Но за кулисами этой демонстрации единства могут существовать пределы того, как далеко Си готов зайти.

В конце концов, интересы Китая – это не интересы России. Как старший партнер в этих отношениях, Си, скорее всего, будет сотрудничать тогда, когда ему это будет выгодно — даже если его "любой друг" и союзник будет нуждаться в нем.

Напомним, российский президент-диктатор Владимир Путин заявил, что база для переговоров с Украиной – это стамбульские договоренности, которые состоялись весной 2022-го, после начала полномасштабного вторжения.

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