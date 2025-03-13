Конец войны: Армения и Азербайджан подготовили мирное соглашение

Армянское правительство соглашается с предложениями Азербайджана, в частности, по размещению на границе третьих сил.

В Армении и Азербайджане согласовали окончательный текст мирного соглашения, который должен прекратить длительный конфликт между двумя соседними государствами.

Об этом сообщила армянская служба Радио Свобода со ссылкой на МИД Армении.

"Мирное соглашение готово к подписанию. Республика Армения готова начинать консультации с Республикой Азербайджан относительно даты и места подписания соглашения", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

В МИД Армении объявили, что армянское правительство соглашается с предложениями Азербайджана по поводу двух пунктов проекта соглашения о нормализации отношений, которые до сих пор не были согласованы.

Речь идет о пунктах отзыва международных исков и отказа от размещения на границе третьих сил.

Ранее азербайджанские СМИ со ссылкой на главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова сообщили о завершении переговоров с Арменией по поводу текста мирного соглашения.

"На следующем этапе ожидания Баку такие – Армения должна внести поправки в свою конституцию, где все еще содержатся территориальные претензии к Азербайджану", – отметил Байрамов.

Почему воевали Азербайджан и Армения

Причиной вооруженного противостояния между двумя странами была спорная территория Карабаха. Армения и Азербайджан были в составе Советского Союза, а в Карабах — автономией и контролировался Азербайджаном. Конфликт между ними разразился в конце 1980-х, когда парламент Армении заявил о вхождении Карабаха в состав Армянской ССР, с чем, конечно, не согласился Баку.

Уже в 1991-1993 годах возникла новая война в Карабахе. Завершилась она подписанием мирного соглашения, согласно которому территория Нагорного Карабаха стала непризнанной республикой. Де-факто она контролировалась Арменией, а де-юре входила в состав Азербайджана. С тех пор вооруженные стычки были "заморожены".

Вооруженное противостояние обострилось в 2022 году. После полуночи во вторник, 13 сентября, государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

В сентябре 2023 года Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Карабахе.

В Армении выразили возмущение действиями российских миротворцев. Мол, они предали армян и не вмешиваются в конфликт, а наоборот – способствуют Азербайджану.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что его страна не будет воевать за Карабах. Кроме того, он обвинил Азербайджан в попытке втянуть Армению в войну.

Напомним, в Армении разоблачена попытка государственного переворота, который планировала осуществить группа из семи человек путем узурпации власти с применением насилия. Мятежники проходили обучение на российской военной базе "Арбат", где тренируют армянских наемников для войны в Украине.

Читайте также: