Конец 400-летней эпохи: Дания отказывается от традиционной почты

Почта Дании прекращает доставку писем

Традиционные красные почтовые ящики и почтальоны, которые ежедневно разносят конверты, становятся историей. Компания PostNord, образованная путем слияния почт Швеции и Дании , кардинально меняет свою работу из-за «стремительной цифровизации общества».

Об этом сообщает The Guardian .

Почему это произошло

Датская почтовая служба отвечала за доставку корреспонденции с 1624 года . Однако за последние 25 лет объем бумажных листов в стране упал более чем на 90% .

Причина проста: Дания – одно из самых «цифровых» государств мира.

97% населения пользуются системой MitID (аналог украинской Действия).

Все официальные сообщения от власти поступают автоматически в «цифровой ящик».

Только 5% граждан избрали опцию получать бумажные письма от государства.

Поэтому PostNord сокращает 1500 рабочих мест и фокусируется исключительно на посылках, спрос на которые растет благодаря интернет-торговле.

Ажиотаж на ящики

Символом перемен стал демонтаж 1500 культовых красных почтовых ящиков. Компания выставила их на продажу, и результат превзошел ожидания: 1000 ящиков раскупили всего за три часа .

Цена «сувенира» составляла около 235 фунтов стерлингов (для ящиков в хорошем состоянии). Еще 200 экземпляров будет продано на аукционе в январе.

Как теперь отправить письмо

Хотя PostNord прекращает эту услугу, возможность отправить бумажное письмо останется – этого требует закон.

С 1 января эстафету перенимает частная компания Dao . Однако процесс изменится:

Уличных ящиков больше не будет.

Письмо нужно отнести к магазину-партнеру Dao или вызвать курьера на дом за дополнительную плату.

Оплата марок будет производиться онлайн или через приложение.

Неожиданный тренд среди молодежи

Интересно, что на фоне всеобщего спада интерес к бумажным листам растет среди поколения Z.

По данным Dao, молодые люди в возрасте 18–34 лет отправляют в 2–3 раза больше писем, чем другие возрастные группы. Эксперты объясняют это «цифровым перенасыщением»: молодежь ищет эмоциональный противовес мессенджерам, превращая написание письма в сознательный, «винтажный» ритуал.

