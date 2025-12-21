- Дата публикации
Конец 400-летней эпохи: Дания отказывается от традиционной почты
Почта Дании прекращает доставку писем от 30 декабря и распродает ящики.
Традиционные красные почтовые ящики и почтальоны, которые ежедневно разносят конверты, становятся историей. Компания PostNord, образованная путем слияния почт Швеции и Дании , кардинально меняет свою работу из-за «стремительной цифровизации общества».
Об этом сообщает The Guardian .
Почему это произошло
Датская почтовая служба отвечала за доставку корреспонденции с 1624 года . Однако за последние 25 лет объем бумажных листов в стране упал более чем на 90% .
Причина проста: Дания – одно из самых «цифровых» государств мира.
97% населения пользуются системой MitID (аналог украинской Действия).
Все официальные сообщения от власти поступают автоматически в «цифровой ящик».
Только 5% граждан избрали опцию получать бумажные письма от государства.
Поэтому PostNord сокращает 1500 рабочих мест и фокусируется исключительно на посылках, спрос на которые растет благодаря интернет-торговле.
Ажиотаж на ящики
Символом перемен стал демонтаж 1500 культовых красных почтовых ящиков. Компания выставила их на продажу, и результат превзошел ожидания: 1000 ящиков раскупили всего за три часа .
Цена «сувенира» составляла около 235 фунтов стерлингов (для ящиков в хорошем состоянии). Еще 200 экземпляров будет продано на аукционе в январе.
Как теперь отправить письмо
Хотя PostNord прекращает эту услугу, возможность отправить бумажное письмо останется – этого требует закон.
С 1 января эстафету перенимает частная компания Dao . Однако процесс изменится:
Уличных ящиков больше не будет.
Письмо нужно отнести к магазину-партнеру Dao или вызвать курьера на дом за дополнительную плату.
Оплата марок будет производиться онлайн или через приложение.
Неожиданный тренд среди молодежи
Интересно, что на фоне всеобщего спада интерес к бумажным листам растет среди поколения Z.
По данным Dao, молодые люди в возрасте 18–34 лет отправляют в 2–3 раза больше писем, чем другие возрастные группы. Эксперты объясняют это «цифровым перенасыщением»: молодежь ищет эмоциональный противовес мессенджерам, превращая написание письма в сознательный, «винтажный» ритуал.
