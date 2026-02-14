Конец безнаказанности: европейские страны обсуждают силовой захват "теневого флота" РФ

Танкер теневого флота РФ/Иллюстративное фото / © Associated Press

Реклама

Министр обороны Великобритании Джон Гили во время встречи с коллегами из стран Балтии и Северной Европы на полях Мюнхенской конференции по безопасности инициировал обсуждение возможного силового захвата судов «теневого флота» России. Цель столь решительного шага — перекрыть финансовые потоки, питающие российскую военную машину четвертый подряд после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом пишет Bloomberg.

План действий

Встреча Объединенных экспедиционных сил (JEF), в состав которых входят 10 стран, подчеркнула готовность союзников действовать более жестко. Командующий британскими вооруженными силами Ричард Найтон представил варианты действий, включающие совместные операции по захвату судов. Такой шаг стал бы развитием тактики США, уже практикующих перехват нарушающих санкции танкеров.

Реклама

«Атмосфера и понимание были такими, что нам нужно быть более активными. Послание состоит в том, что страны, предоставляющие флаги судам теневого флота, должны знать, что другие государства могут принять меры», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

В то же время, окончательное решение еще не принято, поскольку некоторые члены альянса выражают опасения относительно возможной эскалации. В настоящее время «теневой флот» РФ насчитывает около 1500 танкеров, использующих поддельные флаги для обхода международных правил и санкций.

Охота на танкеры и проблемы с экспортом

Недавно Соединенные Штаты уже продемонстрировали решимость по этому вопросу, проведя морскую операцию по перехвату судна Aquila II в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования. По данным Пентагона, танкер пытался скрыться после пребывания в Карибском море, нарушив карантинные ограничения для подсанкционных кораблей, но был успешно остановлен американскими военными без инцидентов.

В Министерстве обороны США отметили, что отслеживали маршрут нарушителя от Карибов до Индийского океана. Там подчеркнули, что ни одно другое государство мира не имеет таких возможностей для глобального преследования судов и флот США готов действовать в любой точке планеты для обеспечения исполнения санкционного режима.

Реклама

Кроме силового давления, Россия испытывает и политико-экономические удары: сокращение импорта индийской стороной привело к тому, что десятки танкеров с российской нефтью застряли в море без возможности разгрузки. Общий объем сырья, «зависшего» на воде у индийского побережья и Омана, оценивается в 140 миллионов баррелей, и только одному судну удалось разгрузиться после изменения курса на Китай.

Ситуация усугубляется резким падением поставок в индийские порты, упавшие до самого низкого уровня за три года — около 1,12 миллиона баррелей в сутки в январе. Аналитики связывают это со вступлением в силу запрета Евросоюза на импорт нефтепродуктов, производимых из российского сырья, что значительно усложнило реализацию энергоносителей для страны-агрессорки.