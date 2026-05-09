Конец эпохи Орбана: Мадяр официально стал новым премьер-министром Венгрии

Петер Мадяр / © Associated Press

Новым премьер-министром Венгрии официально стал Петер Мадяр. Он заменил на этом посту Виктора Орбана, которого долгое время считали одним из наиболее пророссийских политиков в Европейском Союзе.

Об этом пишет Telex.

В субботу, 9 мая, стартовала инаугурационная сессия новоизбранного парламента страны. Главным вопросом повестки дня стало избрание нового главы исполнительной власти.

Петер Мадяр получил уверенную поддержку законодательного органа. За его кандидатуру высказались 140 депутатов, в то время как «против» проголосовали 54 человека. Таким образом Мадяр получил необходимое количество голосов для назначения на должность премьер-министра.

Сразу после оглашения результатов голосования состоялась официальная церемония. Петер Мадяр принял присягу премьер-министра прямо в центре зала заседаний парламента.

С этого момента Петер Мадяр официально возглавляет венгерский кабинет министров, прекращая многолетнее правление Виктора Орбана.

Напомним, на днях Петер Мадяр уже делал громкое заявление о том, что Венгрия будет вынуждена арестовать премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, если он въедет в страну. Таково требование Международного уголовного суда.

