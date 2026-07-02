Конец эпохи "собирателя земель": как потеря Крыма может разрушить власть Путина

Атаки по Крыму / © ТСН

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Деоккупация Крыма может стать для президента РФ Владимира Путина роковым ударом в политическом и личном измерении.

Такое мнение в интервью Главреду высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По словам Жданова, еще после оккупации полуострова 2014 Путин заявлял о намерении превратить Крым в «непотопляемый авианосец». Однако эксперт убежден, что история свидетельствует о другом.

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«Никто из владевших Крымом не мог его удержать, когда начинался штурм полуострова другой армией. Такова география Крыма, что удержать его невозможно», — сказал Жданов.

Он напомнил, что в течение разных исторических периодов контроль над полуостровом неоднократно менялся.

Чем для Путина угрожает потеря Крыма

По мнению эксперта, именно аннексия Крыма стала одним из главных символов политики Путина как так называемого «собирателя земель».

«Для Путина потеря Крыма станет роковой ошибкой, которая чревата не только политической, но и физической смертью. Если мы выбьем российские войска из Крыма, вся эта война потеряет смысл», — заявил Жданов.

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В то же время эти оценки являются личным мнением эксперта.

Эксперт также утверждает, что российское руководство пытается демонстрировать контроль над ситуацией на полуострове. По его словам, Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину решать вопрос с обеспечением топливом, а главе оккупационной администрации Крыма Сергею Аксенову ускорить подготовку к курортному сезону.

Кроме того, Жданов заявил, что министр обороны РФ Андрей Билоусов якобы создал отдельную группу генералов, сообщающих ему о ситуации на фронте в обход начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

По словам эксперта, это может свидетельствовать о попытках получать более объективную информацию о реальном положении дел в российской армии.

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Удары по Крыму — последние новости

Напомним, в СБУ заявили об ударе беспилотниками по военным объектам во временно оккупированной Керчи, в том числе по кораблям и системам ПВО РФ. По данным ведомства, поражены по меньшей мере два российских судна обеспечения и позиции противовоздушной обороны, которые прикрывали район Керченского пролива. Сообщилось о пожарах и повреждениях техники после атак дронов.

Также, в ночь на 28 июня в оккупированном Крыму раздалась серия взрывов. Атакована Сакская ТЭЦ, расположенная возле города Саки. В районе объекта в течение часа прогремели 16 взрывов, после чего местные жители заметили зарево и дым.

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