Конец эры международного права: Трамп сказал, как "перекраивает" мир под себя и что может его остановить

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп откровенно очертил свое видение власти: национальная сила стоит выше законов, договоров или конвенций. В разговоре с четырьмя репортерами в Белом доме он дал понять, что эпоха традиционной дипломатии завершилась.

Об этом говорится в материале The New York Times .

«Мне не нужно международное право»

На вопрос журналистов, существуют ли какие-либо ограничения для его глобальных властей, Трамп ответил прямо:

«Да, есть одна вещь. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить».

Президент добавил, что «не нуждается в международном праве», ведь «не собирается обижать людей». Когда его переспросили, должна ли его администрация соблюдать международные нормы, он ответил уклончиво: «Это зависит от того, какое у вас определение международного права».

Гренландия как «психологический успех»

Трамп подтвердил свои намерения по Гренландии, даже если это чревато существованием НАТО. Его мотивация оказалась не только стратегической, но и личной.

«Потому что это то, что я чувствую как психологически необходимое для успеха. Я думаю, что владение дает вам то, что вы не можете сделать [иначе — ред.]… Владение дает вам вещи и элементы, которые вы не можете получить, просто подписав документ», — объяснил он, отвергнув идею аренды или договора.

Венесуэла и бальный зал

Интервью ярко продемонстрировало приоритеты Трампа. Когда журналисты спросили о возможности выборов в Венесуэле (где Трамп фактически сменил власть и заявил, что надзор США может длиться годами), президент задал вопрос на паузу.

В этот момент в кабинет внесли макет проекта по реконструкции бального зала Белого дома.

"Я большой фанат демократии, но позвольте мне показать вам это, прежде чем я буду говорить о демократии", - сказал Трамп.

Он с увлечением демонстрировал планы ремонта и новый мраморный пол, показывая себя как «амбициозного строителя».

«Дети» в правительстве и звонок Петр

Во время разговора Трамп вел себя как хозяин шоу. Он назвал 41-летнего вице-президента Джей Ди Венса и 54-летнего госсекретаря Марко Рубио «детьми». Журналисты заметили, что оба политика были обуты в туфли, которые им подарил Трамп.

Чтобы продемонстрировать статус мирового лидера, Трамп во время интервью принял звонок от президента Колумбии Густаво Петр и разговаривал с ним почти час в присутствии прессы.

"Вы думаете, Байден мог бы это сделать?" — спросил он после разговора, не скрывая пренебрежения предшественником.

Напомним, Трамп рассказал, что «спас» НАТО . Президент США заявил о своей решающей роли в сохранении Североатлантического союза.