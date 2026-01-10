- Дата публикации
Конец эры международного права: Трамп сказал, как "перекраивает" мир под себя и что может его остановить
Трамп заявил, что его власть почти неограниченная, а международное право и договоры не могут быть сдерживающим фактором для его решений.
Дональд Трамп откровенно очертил свое видение власти: национальная сила стоит выше законов, договоров или конвенций. В разговоре с четырьмя репортерами в Белом доме он дал понять, что эпоха традиционной дипломатии завершилась.
Об этом говорится в материале The New York Times .
«Мне не нужно международное право»
На вопрос журналистов, существуют ли какие-либо ограничения для его глобальных властей, Трамп ответил прямо:
«Да, есть одна вещь. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить».
Президент добавил, что «не нуждается в международном праве», ведь «не собирается обижать людей». Когда его переспросили, должна ли его администрация соблюдать международные нормы, он ответил уклончиво: «Это зависит от того, какое у вас определение международного права».
Гренландия как «психологический успех»
Трамп подтвердил свои намерения по Гренландии, даже если это чревато существованием НАТО. Его мотивация оказалась не только стратегической, но и личной.
«Потому что это то, что я чувствую как психологически необходимое для успеха. Я думаю, что владение дает вам то, что вы не можете сделать [иначе — ред.]… Владение дает вам вещи и элементы, которые вы не можете получить, просто подписав документ», — объяснил он, отвергнув идею аренды или договора.
Венесуэла и бальный зал
Интервью ярко продемонстрировало приоритеты Трампа. Когда журналисты спросили о возможности выборов в Венесуэле (где Трамп фактически сменил власть и заявил, что надзор США может длиться годами), президент задал вопрос на паузу.
В этот момент в кабинет внесли макет проекта по реконструкции бального зала Белого дома.
"Я большой фанат демократии, но позвольте мне показать вам это, прежде чем я буду говорить о демократии", - сказал Трамп.
Он с увлечением демонстрировал планы ремонта и новый мраморный пол, показывая себя как «амбициозного строителя».
«Дети» в правительстве и звонок Петр
Во время разговора Трамп вел себя как хозяин шоу. Он назвал 41-летнего вице-президента Джей Ди Венса и 54-летнего госсекретаря Марко Рубио «детьми». Журналисты заметили, что оба политика были обуты в туфли, которые им подарил Трамп.
Чтобы продемонстрировать статус мирового лидера, Трамп во время интервью принял звонок от президента Колумбии Густаво Петр и разговаривал с ним почти час в присутствии прессы.
"Вы думаете, Байден мог бы это сделать?" — спросил он после разговора, не скрывая пренебрежения предшественником.
Напомним, Трамп рассказал, что «спас» НАТО . Президент США заявил о своей решающей роли в сохранении Североатлантического союза.