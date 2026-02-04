Конец истории с "ангелом Мелони": что решила церковь

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони / © Getty Images

В римской базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина по приказу местного священника закрасили изображение ангела, которому во время реставрации придали черты премьер-министра Италии Джорджи Мэлони . Скандальная роспись, вызвавшая возмущение церковного руководства и оппозиции, теперь осталась без лица.

О неожиданном финале художественного скандала сообщает информационное агентство Reuters.

Причина уничтожения изображения

Священник Даниэле Микелетти объяснил свое решение тем, что рисунок стал слишком противоречивым и стал создавать раскол в общине. По его словам, в церковь начали массово приходить люди только ради того, чтобы посмотреть на «ангела Мелони», игнорируя при этом молитву и мессу.

Автор-любитель Бруно Валентинетти, выполнявший реставрацию, подтвердил факт уничтожения своей работы и признал свое участие в этом процессе. Он отметил журналистам, что получил прямое указание стереть лицо ангела от представителей Ватикана, хотя официально Святой Престол воздержался от комментариев.

Лицо ангела, похожее на Джорджу Мэлони, закрасили.

Реакция власти и церкви

Кардинал Бальдо Рейна, генеральный викарий Римской епархии, выразил глубокое разочарование этим инцидентом и приказал провести расследование. Он строго предупредил, что изображения сакрального искусства и христианские традиции не могут использоваться неправильно или становиться объектом политических манипуляций.

Напомним, Джорджия Мэлони отреагировала на ситуацию с юмором, опубликовав фото стенописи в своих социальных сетях еще до его уничтожения. Премьер Италии посмеялась над сравнением и заверила подписчиков, что она точно не похожа на ангела.