Конец истории с "ангелом Мелони": что решила церковь
Церковная роспись, неожиданно получившая черты итальянского премьера, повлекла за собой настоящий переполох в Риме и заставила духовенство действовать радикально.
В римской базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина по приказу местного священника закрасили изображение ангела, которому во время реставрации придали черты премьер-министра Италии Джорджи Мэлони . Скандальная роспись, вызвавшая возмущение церковного руководства и оппозиции, теперь осталась без лица.
О неожиданном финале художественного скандала сообщает информационное агентство Reuters.
Причина уничтожения изображения
Священник Даниэле Микелетти объяснил свое решение тем, что рисунок стал слишком противоречивым и стал создавать раскол в общине. По его словам, в церковь начали массово приходить люди только ради того, чтобы посмотреть на «ангела Мелони», игнорируя при этом молитву и мессу.
Автор-любитель Бруно Валентинетти, выполнявший реставрацию, подтвердил факт уничтожения своей работы и признал свое участие в этом процессе. Он отметил журналистам, что получил прямое указание стереть лицо ангела от представителей Ватикана, хотя официально Святой Престол воздержался от комментариев.
Реакция власти и церкви
Кардинал Бальдо Рейна, генеральный викарий Римской епархии, выразил глубокое разочарование этим инцидентом и приказал провести расследование. Он строго предупредил, что изображения сакрального искусства и христианские традиции не могут использоваться неправильно или становиться объектом политических манипуляций.
Напомним, Джорджия Мэлони отреагировала на ситуацию с юмором, опубликовав фото стенописи в своих социальных сетях еще до его уничтожения. Премьер Италии посмеялась над сравнением и заверила подписчиков, что она точно не похожа на ангела.