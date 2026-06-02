Конец "привилегий" для украинских беженцев: страна ЕС требует лишить мужчин защиты

Польша поддерживает идею исключения украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты Евросоюза. Также Варшава выступает за постепенный отказ от специальных льгот для украинских беженцев и переход к общим миграционным нормам.

Об этом сообщает RMF FM.

Соответствующие сигналы польская сторона направляет в Брюссель, где сейчас продолжаются неофициальные консультации относительно возможных изменений в действующей системе временной защиты украинских граждан. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен 4 июня во время встречи министров внутренних дел стран ЕС. После обсуждения Еврокомиссия должна представить новое предложение о продлении действия механизма защиты до 2028 года, вероятно с внесением определенных изменений.

В Евросоюзе уже длительное время признают, что инструмент, созданный как исключительная краткосрочная реакция на кризис, не может оставаться постоянным без изменений в законодательстве. Именно поэтому была подготовлена «скоординированная переходная стратегия», которая предусматривает получение украинцами национальных статусов проживания, а после завершения войны — возможности добровольного возвращения домой.

Какие предложения по украинским беженцам поддерживает Польша?

Сейчас рассматривается несколько сценариев, которые должны обсудить министры. Один из вариантов предусматривает «субъектное» исключение из системы новых заявителей призывного возраста. Польская сторона поддерживает такую инициативу.

«На наш взгляд, нет никаких противоречий в том, чтобы лица, которые и так не могут законно покидать Украину, не могли получать временную защиту в ЕС», — сказал неназванный польский дипломат.

В Варшаве также считают, что такой шаг может положительно повлиять на отношения с украинскими властями, которые поддерживают подобный подход из-за острой нехватки личного состава на фронте.

По мнению польской стороны, ограничение доступа этой категории лиц к временной защите не противоречит ни гуманитарным, ни этическим принципам, поскольку их права фактически приравниваются к правам других иностранцев. Фактически речь идет об отмене «чрезвычайной привилегии» автоматического статуса беженца.

При этом стандартные миграционные процедуры предусматривают наличие действующего паспорта, который Киев не выдает мужчинам, не проходящим военную регистрацию.

В то же время Польша категорически не поддерживает другой вариант, основанный на географическом принципе — когда право на защиту зависит от региона происхождения беженца. Подобный подход применила Норвегия, которая не является членом ЕС. Там из системы автоматической защиты исключили людей из регионов, которые считаются безопасными, в частности Львовской, Волынской и Закарпатской областей.

В Варшаве считают такой подход несправедливым, подчеркивая, что ракетные атаки могут происходить по всей территории Украины.

Позиция Польши в отношении украинских беженцев имеет вес

Мнение Варшавы по вопросам, связанным с украинскими беженцами, имеет значительное влияние в Брюсселе, поскольку Польша занимает второе место после Германии по количеству украинцев, находящихся под защитой — более 960 тыс. человек. Именно поэтому во время встречи 4 июня польская сторона представит собственные предложения.

«Много стран заинтересованы», — услышала журналистка RMF FM.

Кроме того, Польша стала единственным государством, которое уже реализовало рекомендованную Еврокомиссией «переходную стратегию» через введение карточек CUKR, на которые украинцы могут подавать заявки с начала мая. Этот механизм дает возможность перейти из статуса временной защиты на обычный трехлетний вид на жительство.

То есть украинцы постепенно прекращают пользоваться специальной военной поддержкой и переходят под действие стандартного миграционного законодательства, которое применяется ко всем иностранцам в Польше.

Такие решения положительно оценивает Илва Йоханссон, которая является специальным представителем ЕС по делам украинцев. В частности, она поддерживает постепенное сворачивание льгот, одновременно подчеркивая, что Польша не оставляет без внимания «уязвимые группы», в частности людей с инвалидностью и беременных.

Йоханссон также недавно заявила в одном из интервью, что «не кажется вполне логичным», чтобы украинские мужчины, подлежащие мобилизации, получали защиту в ЕС. В то же время она исключила любой сценарий принудительных депортаций.

Возможные изменения для украинских беженцев в ЕС — что известно

Напомним, накануне стало известно, что ЕС рассматривает возможность ограничить действие программы временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Согласно материалам Совета ЕС, обсуждается сценарий, при котором будущие продления программы не будут распространяться на эту категорию лиц или тех, кто выехал из Украины с нарушением правил. Такие меры, по мнению некоторых государств-членов, помогут поддержать обороноспособность Украины.

Решение пока не принято — вопрос обсудят министры внутренних дел стран ЕС на этой неделе, а любые изменения требуют официальной инициативы Еврокомиссии. Если правила изменят, они коснутся только тех, кто будет обращаться за защитой в будущем.

