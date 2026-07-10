Конец режима тишины: Дональд Трамп сделал категорическое заявление по поводу ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп ответил на просьбу Ирана по продлению переговорного процесса. Американский лидер согласился на дальнейший диалог, однако категорически объявил о немедленном завершении режима прекращения огня.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Отмена режима тишины

Исламская Республика обратилась в Белый дом с официальной просьбой не останавливать двусторонние консультации. Соединенные Штаты дали согласие на продолжение контактов, однако параллельно сняли какие-либо ограничения на ведение боевых действий.

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«Исламская Республика Иран попросила нас продолжить переговоры. Мы согласились это сделать, но Соединенные Штаты недвусмысленно заявили им, что прекращение огня ЗАВЕРШЕНО! Спасибо за ваше внимание этому вопросу», — заявил Трамп.

Война в Иране - последние новости

Ранее стало известно, что администрация президента США готовится к многодневному или даже многонедельному обмену ударами с Ираном из-за обострения ситуации в Ормузском проливе. По словам американских чиновников, продолжительность и масштабы военной кампании будут полностью зависеть от дальнейших действий Тегерана в отношении торговых судов. Текущая эскалация возникла из-за недовольства части иранского руководства условиями меморандума из США: их активы остались замороженными из-за невыполнения Тегераном обязательств по ядерной программе.

Тем временем Центральное командование США уже отчиталось о начале дополнительных ударов по территории Ирана . Эта военная операция проводится по прямому распоряжению американского лидера с целью ослабления способности Ирана угрожать международному судоходству. Новая волна атак стала ответом на недавнюю агрессию против трех грузовых судов гражданского флота, проходивших через стратегически важный пролив.

Сам Дональд Трамп подчеркнул, что американские удары являются возмездием за опасные действия против коммерческих кораблей. Президент США публично предупредил иранское руководство о более серьезных и разрушительных последствиях, если подобные вооруженные инциденты на воде повторятся в будущем.

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