Конец России станет неизбежным после одного решения: эксперт озвучил прогноз

Владимир Путин / © Associated Press

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Полное перекрытие экспорта нефти и нефтепродуктов может поставить под опасность существование России как страны. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний, считающий, что топливный кризис в РФ только начинает набирать обороты.

Об этом он рассказал в интервью «Главреду».

По словам Загороднего, нынешние экономические процессы в России носят накопительный характер и со временем могут охватить все больше сфер.

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«Это пока только начало. Все нынешние процессы оказывают накопительный эффект. И первое, что почувствовали в России, — нехватка топлива. Дефицит топлива неизбежно повлечет за собой рост цен на все, при этом разрушаются и логистические цепи. Далее начнутся проблемы с поставкой продовольствия, а затем падение доходов и банкротство предприятий. Со временем возникнут проблемы и с добычей нефти», — сказал эксперт.

Загородний считает, что российская экономика десятилетиями зависела от экспорта энергоносителей.

«Со времен Советского Союза Россия жила за счет экспорта нефти. Если перекрыть экспорт нефти и нефтепереработку, Россия, как государство, просто перестанет существовать», — заявил он.

Эксперт обратил внимание на решение России запретить экспорт дизельного горючего. По его оценке это означает потерю части валютных поступлений, а также может негативно повлиять на обеспечение армии, промышленности и аграрного сектора.

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«Введение запрета на экспорт дизельного топлива говорит о многом: во-первых, Россия потеряет поступление в бюджет от этого экспорта, во-вторых, дефицит дизеля непременно отразится на армии, промышленности, сельском хозяйстве и других сферах. Без дизеля страна просто остановится», — отметил Загородний.

Какие дальнейшие шаги прогнозирует аналитик

По мнению эксперта, следующим этапом может стать дальнейшее усложнение морской логистики России.

«Следующий этап — остановится любое передвижение по Черному морю. Украина уже работает над этим, методично нанося удары по танкерам. На Азовском море судоходство уже практически прекратилось», — сказал он.

Также Загородний предположил, что потенциальными целями могут оказаться нефтяные терминалы в Новороссийске и другие объекты энергетической инфраструктуры.

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Кроме того, он прогнозирует, что одним из следующих этапов может стать установление огневого контроля над трассой Москва-Ростов-на-Дону, что, по его мнению, способно существенно усложнить логистику на юге России.

Бензиновый кризис в России — последние новости

Бензиновый кризис в России продолжает расширять географию. На фоне украинских атак на нефтяную инфраструктуру перебои с горючим за последний месяц затронули почти все регионы — проблемы затронули около 80 регионов, а также аннексированных Крыма и Севастополя.

Российские власти утверждают, что ввели ограничения, чтобы не допустить «ажиотажного спроса».

В Москве и Подмосковье ситуация тоже остается непростой. Люди по ночам стоят в очереди, чтобы заправить автомобили. Иногда доходит до драк. Тем временем правительство запретило публикацию данных о ценах на бензин — ранее Росстат отчитывался о ценах еженедельно.

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