Конец российской нефти: в Венгрии предлагают восстановить трубопровод "Одесса-Броды"

Эмбарго на российскую нефть / © Getty Images

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Венгрия будет готова отказаться от российской нефти, если возобновит свою работу трубопровод «Одессы-Броды». Таким образом крупнейшая нефтяная компания страны Mol могла бы получать сырье, которое будет доставляться танкерами в украинский порт.

Об этом сообщает Bloomberg.

В венгерской нефтяной компании рассматривают нефтепровод, идущий из портового города Одессы в город Броды на Львовщине, лучшим вариантом диверсификации поставок, пишет Bloomberg.

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«Одесский трубопровод даст доступ ко всем видам альтернативной нефти благодаря морскому сообщению. Он послужит обеспечению безопасности поставок в регионе, ЕС и Украине», — пояснил Сабольч Паль Сабо, старший вице-президент Mol по управлению цепочками поставок.

Компанию не смущает, что сейчас Одесса подвергается российским обстрелам, а значительные участки Черного моря заминированы. Изгнав Черноморский флот РФ и договорившись с западными страховщиками, Украина наладила морской торговый маршрут.

По словам Сабо, компания хочет получить доступ к нефтепроводу, чтобы получать морские грузы от мировых производителей. Нефть будет поставляться в Броды недалеко от украинско-польской границы, где украинский нефтепровод соединяется с южной веткой «Дружбы», через которую Венгрия пока продолжает получать российскую нефть.

Вводя эмбарго на российскую нефть, Евросоюз сделал исключение для Венгрии и Словакии, поскольку эти страны не имеют доступа к альтернативным поставкам. Но до конца 2027 года ЕС намерен полностью отказаться от закупки российских энергоресурсов.

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Нефтепровод «Одесса — Броды» Украина строила в 1996-2002 годах, чтобы поставлять каспийскую и казахстанскую нефть на НПЗ Восточной и Центральной Европы, а также в Северную Европу через порт Гданьска. В середине 2000-х трубопровод работал в реверсном режиме, поставляя российскую нефть из «Дружбы» в Одессу для дальнейшего экспорта по морю.

Сейчас нефтепровод не эксплуатируется. Mol хочет, чтобы в его возрождении, которое потребует значительных инвестиций, приняли участие ЕС и другие заинтересованные страны — в частности Сербия, для которой, по мнению Mol, этот маршрут также станет альтернативой российской нефти.

Представитель венгерской нефтяной компании считает, что если ЕС хочет отказаться от надежного маршрута поставок (то есть российского), «он должен сыграть свою роль в создании настоящей альтернативы».

Сейчас Mol модернизирует свои мощности, чтобы иметь возможность перерабатывать нероссийскую нефть, что, по ее оценкам, будет стоить примерно $500 млн.

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Напомним, в Сенате Соединенных Штатов находится на рассмотрении законопроект, которым предусмотрено ввести пошлины в размере 500% для всех, кто покупает российскую нефть.