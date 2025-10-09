Конец щедрости?: эксперт рассказала, какой ультиматум от ЕС стоит ждать украинским беженцам

Украинские беженцы в ЕС / © NOS.nl

Реклама

Европейские страны постепенно отказываются от широкой безусловной поддержки украинских беженцев, действовавшей в начале полномасштабного вторжения. ЕС вводит четкое требование: интеграция и экономическая выгода в обмен на долгосрочный статус.

Об этом заявила Наталья Зайцева-Чипак, директор Социологического центра "Социоинформ" в эфире "Киев 24".

По словам эксперта, в европейских странах сформировалась четкая установка: либо беженцы интегрируются в систему, работают и платят налоги, либо условия их пребывания станут дискомфортными.

Реклама

"Такой поддержки, как в начале войны, не будет. Они не будут прибегать к депортации, нет, но будут создавать условия, в которых вам будет уже дискомфортно так продлевать жизнь", - пояснила Зайцева-Чипак.

Эксперт прогнозирует, что для тех, кто окажется экономически выгодным для Европы (молодежь, дети, работающие люди), будут созданы условия для получения статуса, очень близкого к гражданству, или даже самого гражданства.

В то же время для тех, кто не хочет или не может интегрироваться, будут созданы "комфортные условия для переезда" обратно в Украину.

Этот процесс может быть связан с планом "Фасилити Украины" (Ukraine Facility). Зайцева-Чипак предполагает, что помощь будет направлена на восстановление жилья или создание общежитий, чтобы стимулировать возвращение домой определенных категорий граждан, в частности, лиц предпенсионного и нетрудоспособного возраста.

Реклама

Ключевым принципом будущей политики станет: "Ты имеешь право работать и жить в Европе или возвращайся в Украину, мы тебе поможем, но дальше это будут твои проблемы".

Напомним, ранее Совет Европейского Союза определил будущие шаги для украинцев в ЕС: переход на другие правовые статусы, ознакомительные визиты на дом, программы добровольного возвращения и помощь с реинтеграцией после 2027 года.