Конец "триумфальных" сказок: почему Россия больше не может защитить собственное небо и при чем здесь Тегеран

Реклама

Российский военно-промышленный комплекс демонстрирует неспособность самостоятельно восстановить потенциал зенитно-ракетных систем, утраченных в войне против Украины. На фоне успешной работы Сил обороны Москва столкнулась с неожиданной проблемой — ключевой партнер, Иран, закрыл «кран» военных поставок.

Об этом рассказал эксспикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире «Киев 24».

По его словам, из-за невозможности изготовить достаточное количество новых систем, российские власти отправили эмиссаров в поисках старого оборудования, которое когда-то экспортировал Советский Союз.

Реклама

«Я думаю, что не стоит недооценивать возможности врага или враждебных эмиссаров, они по всем странам мира в поисках дополнительного оборудования, своевременно продаваемого Советским Союзом. Для того чтобы выкупить это оборудование в обратном направлении, соответственно, обеспечить усиление собственной системы противовоздушной обороны», — подчеркнул Селезнев.

Иранский отказ и утрата возможностей

До недавнего времени Кремль возлагал большие надежды на закупку современных средств ПВО у Тегерана. Однако из-за собственных военных вызовов Иран пока не готов расставаться со своим оружием.

По словам эксспикера Генштаба, у врага были четкие планы по иранским контрактам.

«До недавнего времени были четкие (планы — ред), что враг планировал закупить часть систем противовоздушной обороны в Иранской Республике. Но ведь видим, что сейчас Иран не готов к таким прямым продажам. А значит, враг теряет определенные возможности закупки такого специфического оборудования», — пояснил Селезнев.

Реклама

Ситуация усугубляется тем, что украинские военные планомерно уничтожают российские системы ПВО быстрее, чем агрессор успевает их латать. Селезнев подчеркивает, что этот процесс ведет к полной деградации защиты русского неба.

«Украинские силы обороны делают то же важное дело, выхолащивая возможности российской системы противовоздушной обороны вплоть до того уровня, что даже собственный оборонно-промышленный комплекс России не способен 100% компенсировать эти потери», — подытожил эксперт.

Напомним, Силы обороны Украины продолжают системно наносить удары по военным объектам и военно-промышленному комплексу России, снижая ее боевые возможности.

В частности, в Донецкой области украинские военные уничтожили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», стоимость которого оценивается примерно в 16 миллионов долларов. Операцию провели бойцы 59-й отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем с использованием FPV-дрона «Генерал Черешня OPTIX», который благодаря оптоволоконному каналу связи устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы.

Реклама

Кроме того, Генеральный штаб ВСУ подтверждал поражение объектов 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса Новгородской области РФ, где был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Также украинские силы наносили удары по объектам на временно оккупированных территориях. В частности, в Луганской области был поражен Алчевский металлургический комбинат, который оккупанты использовали для нужд оборонной промышленности, а в Запорожской области — инфраструктуру полигона «Восточный».