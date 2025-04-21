Конец зависимости от США: Великобритания увеличивает оборонное производство

Британская армия. / © Associated Press

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Великобритания планирует значительно расширить свои мощности по производству взрывчатых веществ, чтобы уменьшить зависимость от поставок боеприпасов из Соединенных Штатов и Франции.

Об этом сообщает The Times.

На промышленных объектах по всей стране будет развернуто производство гексогена (RDX) – ключевого компонента 155 мм артиллерийских снарядов и других видов вооружения, используемых британской армией.

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Британский оборонный гигант BAE Systems намерен построить три новые производственные линии для повышения устойчивости основного проекта в случае возможных атак на один из объектов.

Решение о наращивании собственного производства боеприпасов принимается на фоне растущей озабоченности британских и европейских оборонных компаний относительно надежности США как партнера, особенно в контексте политики бывшего президента Дональда Трампа.

Министр обороны Великобритании Джон Хили подчеркнул стратегическую важность своей оборонной промышленности для способности страны "бороться и побеждать на поле боя". Он также отметил, что развитие отечественного производства артиллерийских боеприпасов является важным уроком, извлеченным из событий в Украине, способствует повышению устойчивости промышленности и стимулирует экономический рост.

По информации The Times, BAE Systems планирует увеличить производство 155-мм снарядов стандарта НАТО в 16 раз в течение двух лет, начиная с лета, чтобы удовлетворить возросший спрос, вызванный войной в Украине.

В то же время известно, что BAE Systems внедряет инновационную технологию, которая станет значительным прорывом в производстве взрывчатых веществ за последние десятилетия, что позволит компании не только обеспечить собственные потребности, но и экспортировать эту технологию.

Ранее BAE Systems импортировала RDX преимущественно из США и Франции. Теперь компания стремится добиться такого уровня производства, чтобы ее боеприпасы не подпадали под действие американских правил ITAR (Международные правила торговли оружием), что позволит их беспрепятственно использовать и продавать.

Аналитик по вопросам обороны Фрэнсис Туса, комментируя планы BAE, отметил критическую важность собственного производства боеприпасов, особенно в условиях международной нестабильности, когда открытый рынок вооружений может стать недоступным.

Беспокойство о надежности американских поставок усилилось после тарифной войны Трампа, приостановки военной помощи Украине и критики в адрес Канады и Дании, что побудило европейские страны пересмотреть свою зависимость от оборонного оборудования из США.

В настоящее время 155-мм снаряды используются британской армией в самоходных гаубицах Archer и AS-90. BAE Systems является единственным производителем таких боеприпасов в Великобритании и значительная часть производимой продукции была передана Украине, что привело к потенциальному дефициту в собственных вооруженных силах.

Стив Кардью, директор по развитию бизнеса подразделения Maritime and Land Defence Solutions компании BAE Systems, подчеркнул необходимость расширения производственных мощностей для эффективной конкуренции с Россией и другими враждебными странами. В интервью The Times он пояснил, что традиционное производство взрывчатого вещества RDX, используемого в 155-мм снарядах, минометах и боеголовках, происходит на крупных, не всегда эффективных предприятиях, и европейские страны испытывают трудности с крупномасштабным производством.

Планы BAE подразумевают использование модульных грузовых контейнеров, каждый из которых сможет производить до 100 тонн взрывчатки в год. Этот подход является более эффективным, дешевым, быстрым и более безопасным благодаря децентрализации производства. Кардью отметил, что рассредоточенные объекты значительно меньше угрозы безопасности, чем один крупный завод.

Разработанная BAE инновационная разработка с внедрением автоматизации уже прошла шаг концептуальной проверки, и сейчас компания готовится к крупномасштабному производству собственных взрывчатых веществ. В будущем эту технологию планируют продавать другим странам, чтобы они могли обеспечить собственную суверенную базу по производству взрывчатки.

Важно, что 155 мм снаряды и оружие, изготовленные с использованием взрывчатых веществ американского происхождения, подпадают под действие ограничений ITAR. Кардью заявил, что благодаря новой технологии BAE сможет поставлять свою продукцию как ITAR-free.

Он также подчеркнул, что сложная "глобальная ситуация с безопасностью" побудила BAE ускорить разработку своих взрывчатых веществ в условиях мирового дефицита боеприпасов. Обеспечение собственной цепочки поставок является критически важным для Великобритании в условиях нестабильной международной среды. Кардью отметил, что обеспокоенность по поводу непредсказуемой политики США является одним из факторов, влияющих на стремление к большей независимости в сфере обороны.

Он также добавил, что потребность в уникальной технологии BAE является "как никогда высокой" и имеет "огромный потенциал". По данным украинских военных источников, Россия ежедневно выпускает гораздо больше артиллерийских снарядов, чем Украина, и значительную часть боеприпасов РФ снабжают северокорейские заводы.

Ожидается, что новый завод BAE по снаряжению взрывчатыми веществами в Гласкеде (Южный Уэльс), который начнет работу этим летом, увеличит поставки 155-мм снарядов в 16 раз.

Ранее сообщалось, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США вызвало серьезную обеспокоенность среди союзников страны относительно надежности американских гарантий ядерной защиты.