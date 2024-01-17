Конфеты с наркотиками: 6-летний мальчик оказался в больнице из-за сладостей, которые ему купила мама

Она не обратила внимания на этикетку.
В США 6-летний мальчик оказался в больнице из-за конфет, которые ему купила мама в магазине.
Об этом пишет WSOC-TV.
Кэтрин Баттерейт приобрела ребенку пакетик того, что, по ее мнению, было просто сладостями. Однако там был главный психоактивный компонент каннабиса Дельта 9, известный как ТГК.
"Я была в ужасе", – сказала женщина. "Я думала, что убила своего ребенка".
В пятницу, 12 января, они пошли пообедать. Пока женщина сделала заказ и оплачивала его, сын передал ей конфеты и попросил купить их. Женщина без лишних мыслей передала их кассиру.
Вскоре ребенок уже наслаждался яркими вкусностями. Впрочем, потом сын начал странно себя чувствовать и вести.
"Он схватился за голову и сказал: "Мой мозг шевелится". И я подумала, что что-то не так", — вспомнила женщина.
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Ее жених внимательно рассмотрел этикетку.
"Он такой: "Это Дельта 9", — сказала она. "И я до сих пор не знаю, что это значит. А он такой: "Это как травка".
Баттерейт сказала, что ее сын вернулся домой после шести часов в больнице.
Со своей стороны, представитель заведения заявил, что его команда улучшила вывески для этих продуктов как дополнительное меры.
Напомним, теленок с двумя головами удивил Сеть. Животное не может самостоятельно есть и пить.
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