Конфеты с наркотиками: 6-летний мальчик оказался в больнице из-за сладостей, которые ему купила мама

Она не обратила внимания на этикетку.

В США 6-летний мальчик оказался в больнице из-за конфет, которые ему купила мама в магазине.

Об этом пишет WSOC-TV.

Кэтрин Баттерейт приобрела ребенку пакетик того, что, по ее мнению, было просто сладостями. Однако там был главный психоактивный компонент каннабиса Дельта 9, известный как ТГК.

"Я была в ужасе", – сказала женщина. "Я думала, что убила своего ребенка".

В пятницу, 12 января, они пошли пообедать. Пока женщина сделала заказ и оплачивала его, сын передал ей конфеты и попросил купить их. Женщина без лишних мыслей передала их кассиру.

Конфеты с наркотиками / Фото: WSOC-TV

Вскоре ребенок уже наслаждался яркими вкусностями. Впрочем, потом сын начал странно себя чувствовать и вести.

"Он схватился за голову и сказал: "Мой мозг шевелится". И я подумала, что что-то не так", — вспомнила женщина.

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Ее жених внимательно рассмотрел этикетку.

"Он такой: "Это Дельта 9", — сказала она. "И я до сих пор не знаю, что это значит. А он такой: "Это как травка".

Баттерейт сказала, что ее сын вернулся домой после шести часов в больнице.

Со своей стороны, представитель заведения заявил, что его команда улучшила вывески для этих продуктов как дополнительное меры.

Напомним, теленок с двумя головами удивил Сеть. Животное не может самостоятельно есть и пить.

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