Конфискация активов России для Украины: в МИД РФ заговорили о "нарушении международного права"

В России заявили, что они будут рассматривать конфискацию имущества Западом, как "посягательство на суверенную недвижимость".

В Министерстве иностранных дел РФ назвали решение Запада конфисковать активы для Украины "неправоречным" и "нарушающим нормы международного права".

Об этом говорится в заявлении МИД страны-агрессорки, которое цитируют пропагандистские СМИ.

"Россия адекватно и эффективно ответит на любые попытки стран Запада конфисковать российскую недвижимость и активы. Изъятие такого имущества – неправомерное, оно нарушает основные принципы и нормы международного права, включая суверенное равенство государств", – пожаловались в МИД РФ.

Там заявили, что "событийные действия могут быть квалифицированы исключительно как посягательство на суверенную недвижимость и банальную, неприкрытую кражу одной группой государств собственности другой".

Напомним, по данным американских СМИ, у Байдена поддерживают конфискацию активов РФ для Украины.

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