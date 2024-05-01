Конфискация российских активов: экономист объяснил, чего боятся в ЕС

Россияне не просто держали свои деньги в ЕС, а вкладывали их и получали доходы.

Конфискация российских активов может спровоцировать уход валюты в ЕС. Это чревато обвалом финансовой системы.

Об этом сказал экономист, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире "Эспрессо".

Европейцы боятся обвала

Как утверждает экономист, Европа понесет гораздо большие риски в случае конфискации 190 млрд евро российских активов. Здесь категорично выступает именно Германия.

"Германия почему-то связывает возможность конфискации активов с восстановлением вопроса о репарациях по результатам Второй мировой войны, у них очень специфическое отношение к тем вещам и поэтому они чрезвычайно осторожно относятся к любым вопросам, связанным с конфискацией активов", – говорит Пендзин.

В то же время, именно Европа инициировала идею использования доходов от замороженных активов. По словам специалиста, россияне не просто держали в Европе свои деньги, они вкладывали их в облигации европейских стран, по которым проходят постоянные выплаты купонами и получаются доходы от вложений.

"С точки зрения европейского законодательства после момента заморозки активов они не могут использоваться для получения прибыли, они просто должны находиться в том месте, где они были заблокированы. Так что весь доход формально от замороженных российских активов России не принадлежит и Европа активировала идею по этому поводу"., чтобы эти деньги использовать для Украины", – отметил эксперт.

Он добавляет: несмотря на то, что сумма не очень велика (примерно 3,5-4 млрд евро в год), эти деньги могут быть реально использованы. Проблема европейцев состоит в том, подчеркнул Пендзин, что они боятся потенциального обвала финансовой системы. Дело в том, что многие страны "с недемократическими режимами" используют евро для удержания своих валютных активов.

"У них может возникнуть серьезное опасение, если появится прецедент конфискации российских активов за противоречащие сегодня действующему европейскому, не международному законодательству действия, у них могут быть конфискованы активы и они начнут выходить из европейских валют для того, чтобы перевести свои валютные резервы, например, в монетарный металл — золото, это может обрушить финансовую систему Европы и это является основным, скажем, сдерживателем, основным тормозом тех вопросов, которые сегодня обсуждают по поводу конфискации российских активов", — подытожил Пендзин.

Ранее речь шла о том, когда G7 определит судьбу российских активов.

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