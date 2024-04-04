Конфискация российских активов: в МВФ сделали громкое заявление

Для МВФ важно, чтобы любые действия имели достаточную правовую основу.

В МВФ заявили, что конфискация активов российских олигархов должна иметь твердую правовую основу и не влиять на стабильность международной валютной системы.

Об этом сообщила директор Департамента по вопросам коммуникаций Фонда Джулия Козак.

"Решение по аресту активов должны приниматься соответствующими органами власти и юрисдикциями страны", — отметила представитель МВФ.

Она также добавила, что для МВФ важно, чтобы какие-либо действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы.

Напомним, что Дональду Трампу грозит конфискация имущества.

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