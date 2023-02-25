Конфликт в Кремле набирает обороты: Пригожин объявил охоту на "голову" затя Шойгу

Российский бизнесмен, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин призвал найти и привести к нему зятя министра обороны Сергея Шойгу Алексей Столярова за якобы антивоенную поддержку и слово "Z-быдло".

Об этом пишутся российские пропагандисты со ссылкой на заявление Пригожина.

"Нужно поймать Столярова и привести его ко мне. Я его научу в течение шести недель, а поскольку я сам являюсь Z-быдлом, то помогу ему исправиться, отправив его на боевые действия. Я не совсем понял первую часть запроса, но поскольку там был вопрос : "Вдуть или не вдуть", то перед этим можно ему "вдуть", — сказал он.

Что так разозлило Пригожина

Зять министра обороны Сергея Шойгу Алексей Столяров предпочел в запрещенной в России социальной сети Instagram антивоенный пост. А также назвал россиян, поддерживающих войну РФ против Украины, "Z-быдлом".

Российский журналист Юрий Дуд опубликовал якобы антивоенное сообщение, посвященное годовщине полномасштабной войны в Украине. В частности, в тексте говорится, что российские войска разрушили десятки украинских городов и убили тысячи мирных жителей Украины. Это сообщение лайкнул Столяров. После чего россияне завалили его сообщениями с возмущениями, мол, чего он не на войне. В ответ он назвал их "Z-быдлом". Однако после того, как на это обратили внимание СМИ, Столяров начал отрицать, что лайкнул пост.

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