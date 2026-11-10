«Конфликт фактически завершился»: Трамп изменил риторику по Ирану

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп после встречи с премьер-министром Катара заявил, что Вашингтон пока не планирует прибегать к новым военным действиям по Ирану.

Об этом Трамп сказал во время брифинга в Белом доме, сообщает CNN.

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По словам президента США, Вашингтон готов отреагировать на любые изменения ситуации на Ближнем Востоке, однако не видит оснований для применения силы.

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«Если ситуация на Ближнем Востоке изменится, Соединенные Штаты Америки полностью готовы к действиям. Мы не считаем, что будет какая-либо причина применять эти меры. Пока нет необходимости прибегать к военным действиям», — заявил Трамп.

Как отмечает CNN, в последние несколько недель американский президент неоднократно допускал возможность возобновления боевых действий против Ирана. Такой сценарий он связывал с намерением не допустить, чтобы Тегеран получил ядерное оружие.

Во время понедельничного выступления Трамп не объяснил, произошли ли какие-либо изменения, которые повлияли на его позицию. В то же время, ранее в тот же день он провел переговоры с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани. Доха играет важную посредническую роль в переговорах между Вашингтоном и Тегераном по прекращению войны.

Трамп также отметил, что Катар и другие арабские государства Персидского залива заинтересованы в том, чтобы нынешняя ситуация в регионе оставалась неизменной.

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«Мы наблюдаем динамику, направленную на завершение этого конфликта. Думаю, он закончится достаточно скоро», — сказал американский президент.

Он добавил, что конфликт, по его мнению, «фактически завершился», поэтому Соединенные Штаты пока намерены сохранять status quo.

Ранее сообщалось, что Иран выдвинул Соединенным Штатам безапелляционное требование полностью остановить боевые действия по всем направлениям.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп назвал решение начать войну против Ирана правильным и отвечающим долгосрочным интересам США и всего мира.

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