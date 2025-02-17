Конфликт из-за миротворцев: кто в ЕС выступил против отправки войск в Украину

Конфликт возник во время кризисного совещания в Париже, куда лидеров пригласил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Лидеры европейских стран поспорили по поводу отправки своих миротворцев в Украину, не поддержав призыв премьера Великобритании Кира Стармера.

Об этом говорится в сообщении Financial Times.

Британский премьер-министр предложил отправить своих военных как часть гарантий безопасности для Киева, из-за чего возник конфликт между лидерами других государств, не поддержавших это решение. В частности, речь идет о министре иностранных дел Испании Хосе Мануэле Альбаресе, премьер-министре Польши Дональде Туске, канцлере Германии Олафе Шольце.

Известно, что в Париже присутствовали представители шести стран ЕС, а также Великобритании и НАТО.

По словам анонимных источников, Франция предложила обсудить вопрос о создании и размещении по будущей линии прекращения огня в Украине "сил безопасности".

Кир Стармер заявил на встрече, что готов и хочет отправить британские войска в Украину, если это будет необходимо. Однако лидеры других стран высказались против этого.

Как уже говорилось ранее, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес негативно высказался по поводу отправки испанских военных в Украину.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также заявил, что его страна не готова отправлять миротворцев в Украину, но пообещал сохранить помощь Киеву.

Напомним, Франция созвала экстренный саммит лидеров ЕС. 17 февраля в Париже собрались лидеры стран ЕС.

Читайте также: