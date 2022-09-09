Конфликт из-за украинской музыки: в Грузии суд оправдал таксиста, бросившего туристов из России на Гомборском перевале

Водитель должен был доставить туристов из Тбилисского аэропорта в гостиницу в городе, но по дороге пассажиры потребовали от водителя выключить украинскую музыку.

В Грузии суд присяжных города Рустави оправдал таксиста, бросившего двух российских туристов на Гомборском перевале после того, как между ними возник конфликт из-за украинской музыки.

Об этом сообщил адвокат водителя Ираклий Чомахашвили, сообщает "Грузия Online".

Таксист должен был доставить туристов из Тбилисского аэропорта в гостиницу в городе, но по дороге пассажиры потребовали от водителя выключить украинскую музыку.

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На этой почве между ними произошел конфликт. В результате таксист направился в противоположном направлении, поднялся на Гомборский перевал, где и высадил россиян и уехал.

В то же время, по данным "Европейской правды", впоследствии прокуратура Грузии опубликовала заявление с другой версией событий: согласно ей конфликт произошел из-за денег.

Россияне подали на водителя в суд, заявив, что он похитил их и незаконно лишил свободы по национальному признаку.

Таксисту угрожал срок от 7 до 10 лет заключения.

Однако коллегия присяжных постановила, что действия водителя такси не подпадают под 3 часть статьи 143 Уголовного кодекса Грузии (Незаконное лишение свободы в отношении двух или более лиц). Как заявил адвокат, заседание завершилось со счетом 12:0.

"Присяжные считали, что воспроизведение украинской песни для россиян и защита своих национальных интересов не преступление! Я хочу поблагодарить всех! Сегодня мы от имени народа победили российский империализм", — написал Ираклий Чомахашвили.

Напомним, Грузия усилила контроль на границе для въезжающих в страну россиян. Россияне начали массово жаловаться на отказы во въезде в Грузию.

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