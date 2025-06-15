Конфликт Израиля и Ирана: Трамп рассказал, какой видит роль Путина

Президент Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "могут вмешаться" в конфликт между Израилем и Ираном, хотя сейчас, по его словам, "не вовлечены" в боевые действия.

Об этом он сказал в интервью ABC News.

Также Трамп выразил готовность рассматривать президента России Владимира Путина как потенциального посредника в конфликте.

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"Он готов. Он позвонил мне по этому поводу. У нас был долгий разговор об этом", - отметил Трамп, не раскрывая деталей переговоров.

Напомним, ранее Израиль призвал Соединенные Штаты присоединиться к своей новой военной кампании против Ирана.

Поздно вечером 14 июня Иран нанес удары беспилотниками и ракетами по Израилю. Израильский 13-й канал ссылается на "начальные сообщения" о том, что иранские ракеты поразили северный прибрежный город Хайфа и соседний город Тамра.