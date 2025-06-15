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Конфликт Израиля и Ирана: Трамп рассказал, какой видит роль Путина
Президент США заявил, что не исключает участия России в дипломатическом урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.
Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "могут вмешаться" в конфликт между Израилем и Ираном, хотя сейчас, по его словам, "не вовлечены" в боевые действия.
Об этом он сказал в интервью ABC News.
Также Трамп выразил готовность рассматривать президента России Владимира Путина как потенциального посредника в конфликте.
"Он готов. Он позвонил мне по этому поводу. У нас был долгий разговор об этом", - отметил Трамп, не раскрывая деталей переговоров.
Напомним, ранее Израиль призвал Соединенные Штаты присоединиться к своей новой военной кампании против Ирана.
Поздно вечером 14 июня Иран нанес удары беспилотниками и ракетами по Израилю. Израильский 13-й канал ссылается на "начальные сообщения" о том, что иранские ракеты поразили северный прибрежный город Хайфа и соседний город Тамра.