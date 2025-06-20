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Конфликт между Израилем и Ираном вызовет "эффект домино" - Портников
Падение иранского режима может привести к хаосу, межэтническим конфликтам и волнам беженцев.
Эскалация между Израилем и Ираном, особенно в форме ракетных ударов, может иметь непредсказуемые последствия. Один из главных рисков — дестабилизация Кавказа, которая может вызвать «эффект домино» во всем регионе, а затем и в мире.
Такое мнение высказал политический обозреватель Виталий Портников в своей заметке на Facebook.
«Этот регион, находящийся между Ираном, Россией, Турцией и Европой, является не просто географическим мостом — он нервная система для политического равновесия от Черного до Каспийского морей», — подчеркнул он.
По словам Портникова, вероятное падение иранского режима может привести к хаосу, межэтническим конфликтам и волнам беженцев, которые двинутся на Кавказ, в Турцию, Европу — или даже в Украину или Россию.
«В Европе такая волна может вызвать новый миграционный кризис, подобный сирийскому. И, как следствие, усиление крайних политических сил — как правых, так и левых — которые традиционно ориентируются на Москву», — отметил эксперт.
Каким будет влияние на войну в Украине
По словам Виталия Портникова, падение режима аятоллы в Иране будет иметь свой отголосок для Украины.
«В случае краха иранского режима Россия потеряет одного из главных союзников. Но в то же время хаос в регионе может осложнить ситуацию для Украины — и геополитически, и миграционно. Альтернативный сценарий, в котором режим аятолл сохранится, но потеряет агрессивность и ядерные амбиции, мог бы снизить риски как для Израиля, так и для Украины», — отметил он.
Журналист добавил, что президент государства-агрессора Владимир Путин использует иранский кризис, чтобы ослабить поддержку Украины в Европе, угрожая новой волной мигрантов.
Напомним, 19 июня в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп примет решение по Ирану в течение следующих двух недель.